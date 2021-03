Het Zoom-feestje van Ringo Starr

'Zoom in, to get a new perspective. Zoom out, to see we’re all connected', zingt Ringo Starr op zijn lockdown-EP. Hij countert het gemis aan contact met feelgoodvibes.

Vlak voor hij begin deze week de Grammy voor 'Record of the Year' uitreikte aan Billie Eilish gaf Ringo Starr alle genomineerden een schouderklopje. 'Als je vandaag muziek maakt in onze wereld, heb je sowieso al gewonnen.' De gastverschijning voor een miljoenenpubliek was zelfs voor een 80-jarige ex-Beatle een opsteker, vlak voor de release van ‘Zoom In’. Die ep nam hij tussen april en oktober 2020 op in zijn thuisstudio in Los Angeles.

De coronacrisis leidde tot twee geschrapte tournees van zijn All-Starr Band. In een interview met het Amerikaanse blad Rolling Stone benadrukte hij onlangs dat het de job van muzikanten is mensen samen te brengen. 'Daarom speel ik zo graag live. Ik wil de liefde (van het publiek) voelen en teruggeven - het is spiritueel.'

Als je vandaag muziek maakt, heb je sowieso al gewonnen.

Ook de interactie met andere muzikanten is voor de drummer altijd cruciaal geweest, zeker nu. Je ziet het in zijn nieuwe fotoboek ‘Ringo Rocks: 30 Years of the All Starrs 1989-2019’ en je hoort het op ‘Zoom In’. Daarvoor werkte hij samen met verschillende songschrijvers en producers - aan een van de vijf nieuwe tracks schreef hij zelf mee. 'Op mijn eentje muziek maken, is nooit mijn ding geweest', zei hij.

Warm deken

‘Here’s to the nights we won’t remember with the friends we won’t forget’, blikt de zingende drummer nu al terug op de huidige vreemde tijden. De openingstrack met een hoopvolle tekst van Diane Warren klinkt warm, met een vedettenkoor op de achtergrond. Dave Grohl en Ben Harper kwamen hun backing vocals bij Ringo thuis inzingen. Een dozijn anderen, onder wie Paul McCartney, blikten ze in vanop afstand.

‘We’re all in this together’, gaat de peptalk verder op het bluesritme van ‘Zoom In Zoom Out’, met dit keer een hoofdrol voor Doors-gitarist Robby Krieger. De sixties zijn nooit ver weg, ook niet in het fellere ‘Teach Me To Tango’, waarin ons wordt opgedragen ons gevoel voor humor niet te verliezen. Het reggaegetinte ‘Waiting For The Tide To Turn’ en ‘Not Enough Love In The World’ ronden het feestje en de ep af.

Starr outte zich onlangs als een fan (en voormalig verzamelaar) van de mini-elpee. 'Ik wilde geen volledig album maken. Ik voel dat ik daar klaar mee ben. Misschien breng ik in de herfst wel een nieuwe ep uit. Nu iedereen streamt heb je geen albums meer nodig.'