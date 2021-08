Het avant-gardeleven van Laurie Anderson

‘De beste dingen vond ik wanneer ik er niet naar op zoek was’, zegt de Amerikaanse performancekunstenares en muzikante Laurie Anderson. Ook als ze zaterdag aan het improviseren slaat met John Zorn op Jazz Middelheim zal dat haar leidraad zijn.

In 2009 was Laurie Anderson (74) al eens te gast op Jazz Middelheim met John Zorn. Ook wijlen haar man Lou Reed stond toen mee op het podium. Wie erbij was, weet dat het die avond vooral bij zoeken is gebleven. Hun onconventionele improvisatieset vol elektronische effecten had de meest conservatieve jazzfans letterlijk de tent uitgelokt.

Maar revanchegevoelens koesteren Anderson en Zorn twaalf jaar later niet. Ze kennen de risico’s van het vak, en zullen hun elektrische viool en altsax opnieuw onvervaard laten leiden door het moment. Dit keer brengen ze Bill Laswell mee. De ervaren bassist en platenbaas is een graag geziene gast in The Stone, de jazzclub waar Zorn het kruim van de New Yorkse avant-garde laat improviseren, en geniet veel aanzien voor het gemak waarmee hij muziekstijlen kruisbestuivingen laat aangaan en samenwerkingsverbanden op poten zet. Het grote voordeel van dit trio is dat niemand uit het publiek hits zal verwachten.

'O Superman' uit 1981.

Anderson is door haar huwelijk met Reed (1942-2013) vertrouwd met de vloek van het rockicoon. Zelf is ze zich ondanks haar pionierschap altijd redelijk low profile blijven opstellen, zodat ze veel minder te maken kreeg met verwachtingspatronen die niet ingelost konden worden. Haar werkterrein was dan ook veelal opkomende nichekunst, van de performance art die eind jaren zestig appelleerde aan haar experimenteerdrang over multimediakunst en experimentele muziek tot installaties gebaseerd op de nieuwste technologieën zoals Virtual Reality of Artificial Intelligence. Het leverde haar een voorhoedeplek op in de marge.

Documenta

Eén keer kleurde ze buiten de marge. Dat had niets te maken met de klassieke carrière die voor haar uitgestippeld was als concertvioliste. Anderson werd in 1947 geboren in Glen Ellyn in Illinois en speelt viool sinds haar zevende. In haar jeugd deed ze dat onder andere in het vermaarde Chicago Youth Orchestra. Maar later, toen ze al naam gemaakt had in New Yorkse avant-gardekringen, begon ze ook te componeren. Haar muziek en geluidssculpturen lagen toen in het verlengde van haar performances, waarin ze experimenteerde met elektronische effecten en nieuwe technologieën en die haar onder andere op de kunstmanifestatie Documenta in Kassel deden belanden.

Voor ‘O Superman’ (1981) had ze zich zowel laten inspireren door een aria van een 19de-eeuwse Franse operacomponist over een rijk dat op instorten stond als door de mislukte missie om gegijzelde Amerikanen te redden in Iran.

Toen mensen begonnen te schreeuwen als ik uit een auto stapte of om mijn handtekening vroegen, voelde ik me meer een antropoloog dan een popster. Laurie Anderson

Muzikaal klonk de ruim acht minuten durende compositie met haar door een vocoder vervormde stem erg vernieuwend. Hitpotentieel nihil dus. De duizend exemplaren die ze van de single had laten persen waren bekostigd met een beurs en verspreidde ze zelf via mailorder. Dat ging goed tot het vinylplaatje op het bureau van de invloedrijke BBC-radiomaker John Peel belandde. Die bleef het nummer spelen tot ook anderen het oppikten en ze plots veel meer plaatjes nodig had. Toen belde ze naar platenmaatschappij Warner Brothers, die haar prompt een een multialbumdeal aanbood.

Anderson zou met ‘O Superman’ uiteindelijk de tweede plaats in de Britse charts bereiken, en de top 20 in Vlaanderen, en haar fifteen minutes of fame beleven. ‘Toen mensen begonnen te schreeuwen als ik uit een auto stapte of om mijn handtekening vroegen, voelde ik me meer een antropoloog dan een popster’, zei ze ooit over die periode.

Big Science

‘Big Science’, de eerste plaat van haar platendeal, verkocht in 1982 uiteindelijk meer dan 100.000 stuks, iets wat ook vandaag blijft verwonderen, vermits het een bloemlezing was uit de ruim zeven uur durende performance ‘United States’, waarin ze muziek afwisselde met spoken word en animaties. Haar onconventionele portret van Amerika was deels gebaseerd op haar vele binnen- en buitenlandse reizen. Ook de track ‘Language is a Virus (from Outer Space)’, naar een uitspraak van de Amerikaanse schrijver William S. Burroughs, stamt uit die performance en zou later in een andere versie opduiken in haar concertfilm ‘Home of the Brave’. Pendelend tussen genres en disciplines en met een grote nieuwsgierigheid bleef Anderen zelfs in haar ‘popjaren’ dus bijzonder moeilijk te catalogiseren.

Over de heruitgave van ‘Big Science’ in april van dit jaar zei Anderson blij verrast te zijn, want de thema’s die erin aan bod kwamen, zijn nog steeds relevant. ‘Toen ik de plaat opnieuw beluisterde, klonk ze zoals nu, terwijl ik 40 jaar geleden verwacht zou hebben dat er nu een heel ander muzikaal landschap, met meer experiment, zou bestaan. Eigenlijk is er niet zoveel veranderd.’

Drones in een kathedraal

Tijdens de pandemie hernam ze met ‘Duets on Ice’ een van haar allereerste performances: op ijsschaatsen waarrond een blok ijs zat bleef ze viool spelen tot het ijs gesmolten en de performance afgelopen was. In 2018 won ‘Landfall’, een samenwerking met het Kronos Quartet, nog een Grammy. Voor een geluidsexperiment met drones in de New Yorkse Saint John the Divine-kathedraal maakte ze gebruik van de gitaren van haar in 2013 overleden echtgenoot, met wie ze haar fascinatie voor het Tibetaanse boeddhisme deelde.

Maar de meeste indruk maakte Anderson de voorbije jaren met de virtualrealityfilms die ze uitbracht met multimedia-artiest Hsin-Chien Huang. ‘La Camera Insabbiata’ werd in 2017 op het Filmfestival van Venetië bekroond als Beste VR-ervaring. Recenter was er ‘A Trip to the Moon’, waarin je je na het opzetten van een VR-bril als een astronaut kon landen op een virtuele maan. Die had Anderson volgestouwd met dingen die op aarde al lang verdwenen waren of aan het verdwijnen zijn: dinosaurussen, een ijsbeer, bijen, democratie,… ‘Alles waarvan je denkt dat het stabiel is, kan zomaar verloren gaan’, klinkt het ter introductie. De dinosaurus die ze in een Cadillac laat veranderen en het dystopische beeld van een maan vol afval en plastic verwijzen naar hoe we hier onze natuurlijke hulpbronnen aan het uitputten zijn.

De interesse in het heelal is niet nieuw. Het moment dat de eerste Marsrover daadwerkelijk de rode planeet bereikte, noemt ze nog steeds een van de belangrijkste momenten uit haar leven. Als artist in residence van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA kon ze die landing vanop de eerste rij volgen. ‘Andere mensen houden van bomen of van water, ik was als kind al gek op de lucht. Ik keek altijd omhoog, alsof ik besefte dat ik daar vandaan kwam.’

Wie weet, kan het haar helpen om zaterdag, geconfronteerd met twee collega-voorhoedelopers, het moment uit de lucht te grijpen.