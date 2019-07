Het festival als luxebestemming

Met de goedgevulde Belgische festivalkaart als kompas speurt De Tijd deze zomer naar trends en evoluties in de muziek en meer. Vandaag: slaap-, drink- en luistercomfort.

Je kon er vorig weekend op weg naar de festivalweide van Werchter niet naast kijken. Lange rijen tipi’s en luxetenten, in verschillende formaten en prijsklassen, strekten zich uit aan één kant van de Haachtsesteenweg. Netjes opgesteld volgens grootte, met comfortabele ligstoelen buiten en opgemaakte bedden binnen, veilig afgeschermd voor de ogen van de buitenwereld. Zonder correct campingbandje raakte je niet in The Hive Resort. De ordelijkheid waarmee de uniforme tenten geschikt waren, stak schril af tegen het bonte mozaïek van nog veel meer tenten aan de andere kant van de steenweg, op de gewone festivalcamping.

Glamping - de hippe naam voor glamoureus kamperen - is stevig in opmars op de Vlaamse festivals. In de toeristische sector staat het al veel langer chic om een compleet ingerichte tent of cabine te huren. Die trend is overgewaaid naar de muziekfestivals. Afhankelijk van je budget kan je er je festivalervaring upgraden tot luxebestemming en resort, waar ’s ochtends yogasessies op het programma staan en genoeg loungeplekken aanwezig zijn om te bekomen van de drukte op de wei.

Voor wie het nog luxueuzer wilde, waren er afgelopen weekend hotelarrangementen en privé-initiatieven zoals The Rock Village, dat een resortformule op maat aanbood inclusief zwembad en ontbijtbuffet.

The Hive Resort, de luxecamping van Rock Werchter, bestaat sinds 2016 en verwelkomde vorig weekend 2.750 kampeerders. The Hive My Space, waar men het gewenste aantal vierkante meters kan reserveren (al dan niet met tent), telde 4.100 gasten. Dat zijn er volgens de organisatoren ongeveer evenveel als vorig jaar, maar het totale aantal kampeerders lag met 45.000 deze editie lager. Verhoudingsgewijs steeg het percentage luxekampeerders.

Festivalgangers willen niet alleen meer comfort, ze willen vooral beleven dat het leven bijzonder is. Daar hebben ze iets voor over. Walter Weyns Socioloog

Wat kost het? Het Tipi-pakket voor The Hive Resort - een tipitent voor twee personen met twee veldbedden, twee stoelen, een tafel en een lantaarn en gratis toegang tot douches en sanitair, kostte afgelopen weekend 687 euro voor vier dagen. Het duurste pakket, voor vier personen met echte opgemaakte bedden in een gewone tent, kostte 1.574 euro. Alle pakketten waren uitverkocht.

‘De vraag naar extra kampeercomfort kwam vooral van de festivalbezoekers’, zegt Nele Bigaré van Rock Werchter. ‘Enerzijds is er een groep van vooral jongeren die graag lichter gepakt reist en de hassle van het opstellen en afbreken van een tentje niet wil. Zij kiezen voor gewone tenten die al opgesteld staan. Anderzijds is er een groep muziekliefhebbers die het graag wat luxueuzer heeft, die nog wel wil kamperen maar in andere omstandigheden en daar meer voor wil betalen. Die bezoekers komen nog wel voor de muziek, maar willen extra comfort.’

Het festival wil zijn accommodatieaanbod voort uitbreiden, waarbij het duurzame karakter ervan meer in de verf gezet zal worden. Dat het in een business waarin de veiligheidskosten en de artiestengages almaar oplopen een extra inkomstenpost is, speelt ook een rol.

Beleveniseconomie

Walter Weyns, professor sociologie aan de Universiteit Antwerpen, linkt de stijgende vraag naar comfort van de festivalganger aan het massatoerisme en de beleveniseconomie. ‘Het enorme succes van de festivals ligt in het verlengde van de belevenissamenleving, waarin verwacht wordt dat je het onderste uit de kan haalt. We zijn allemaal veel meer dan vroeger op zoek naar unieke ervaringen die we kunnen delen. Luxe en comfort kunnen daar deel van uitmaken. Het is dus logisch dat festivals dat aanbieden. Maar vergis je niet, festivalgangers willen niet alleen meer comfort, ze willen vooral beleven dat het leven bijzonder is. Daar hebben ze ook iets voor over. Dat kan geld zijn, maar ook een zware fysieke inspanning. Himalayareizen bieden vandaag zoveel ondersteuning dat iedereen die bij wijze van spreken op zijn twee benen kan staan de Mount Everest kan beklimmen. Festivals proberen hun bezoekers ook te ondersteunen. Het verschil met vroeger is dat de organisatoren meer inzicht hebben verworven in wat een massa is, en hoe je ze in goede banen kan leiden door in te spelen op haar behoeftes en door ervaringen te personaliseren.’

Apérozones

Na een concert in een broeierige, volle tent met een pintje in een plastic bekertje trek je op Rock Werchter naar een van de schaduwrijke Apérozones, waar je de keuze hebt uit een ruime waaier van dranken en ze aan een tafeltje en uit een glas kan nuttigen. ‘Men wil de massabeleving nog wel’, zegt Weyns, ‘maar op een manier dat je als individu de indruk krijgt dat je zelf blijft kiezen.’

Schermvullende weergave ©Maarten Mellemans

Op Gent Jazz, dat volop bezig is, drinkt het publiek al jaren uit glazen. ‘Het paradoxale is dat we door het gevoel van luxe en comfort dat we uitstralen moeten knokken tegen de perceptie dat we duur zijn, wat in vergelijking met andere festivals niet zo is’, zegt organisator Bertrand Flamang. Hij wijt het aan de uitstraling van de Bijlokesite. Daarnaast heeft het waarschijnlijk ook te maken met het b2b-aanbod, dat wat opzichtiger is dan op andere festivals. Maar het klopt als Flamang zegt dat de luxe bij Gent Jazz zit ‘in het relaxte comfort, niet in de extravagantie of de ticketprijzen’.

Maar hoe zit het met de muziek en het luistercomfort? Moet je daar ook voor upgraden? Dat valt over het algemeen erg mee. De voorbije decennia investeerden de topfestivals veel in installaties die ook verder van het podium een prima klank garanderen. Gent Jazz gaat er prat op dat de geluidskwaliteit in ‘de grootste concertzaal van de zomer’ overal even hoog is. Bij zittende concerten hanteren de organisatoren sedert enkele jaren wel een systeem van prijsdifferentiatie, zoals in de schouwburg. ‘We zijn daarmee begonnen omdat een deel van ons publiek dat vroeg tickets kocht graag vooraan zat, maar bij aankomst die plekken vaak ingenomen zag door mensen die soms de dag zelf nog aan de kassa waren gepasseerd. Dat ze daar iets meer voor willen betalen helpt ons een aantrekkelijkere affiche samen te stellen.’

Door de invoering van vijf ticketcategorieën kost een individuele concertbeleving wat meer. Maar, geeft Flamang aan, je kan de achterste zitplaatsen dan ook goedkoper houden. ‘Dit systeem is voor Gent Jazz de beste afweging. Voor Jazz Middelheim, dat veeleer een familiefestival is waar mensen meer van het festival an sich genieten, zou het absurd zijn met gereserveerde stoelen te beginnen.’