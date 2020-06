Het gekwetste hart van Neil Young belandt alsnog op straat

In 1975 was Neil Young te beschaamd om de break-upplaat uit te brengen die hij na ‘Harvest’ had opgenomen. Vandaag is ‘Homegrown’ eindelijk uit.

De Canadese muzikant Neil Young beschikt over een grote kluis met onuitgebrachte opnames. Al jaren worden zijn archiefreleases via neilyoungarchives.com door de fans bijzonder gesmaakt. Met ‘Homegrown’ haalt hij een van de meest geanticipeerde ‘lost’ albums uit de duisternis. Ingeblikt in 1974 en 1975 was de plaat voor velen de ontbrekende schakel tussen de klassiekers ‘Harvest’ (1972) en ‘Comes a Time’ (1978).



‘We go our separate ways / Looking for better days / Sharing our little boy / who grew from joy… back then', mijmert Young op de openingstrack in de herkenbare, doorvoelde stijl van het begin van zijn solocarrière. Begeleid door een gezapig countryrockpalet met pedalsteelgitaar wikkelt zijn mondharmonica zijn gebroken hart in een extra deken van melancholie. Veel persoonlijker en directer is Young nooit geworden: de ex in kwestie was actrice Carrie Snodgress, de kleine jongen hun zoon Zeke. Op ‘Harvest’ had hij nog ongegeneerd zijn verliefdheid bezongen.

Bitterheid

Maar tegen de tijd dat Young een nieuwe plaat moest uitbrengen was de breuk een feit. Die ging gepaard met zoveel verdriet en bitterheid dat hij besloot toch maar die andere plaat uit te brengen die ook al een tijdje klaarlag: het niet misse, maar minder neerslachtige ‘Tonight’s the Night’. Met de blik op de toekomst gericht, wegkijkend van zijn mislukte relatie en zijn diep snijdende teksten daarover, belandde ‘Homegrown’ in de archiefkast.

Pas nu horen we Young op ‘Try’ zijn pogingen beschrijven om de brokstukken te lijmen. Maar tussen de oeh oehs - fraaie backings van Emmylou Harris - wordt al snel duidelijk dat er niet veel meer te herstellen viel. ‘The feeling’s gone / Why is it so hard to hang on to your love?’, gaat de break-uptrip verder in ‘Mexico’.