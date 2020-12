‘Het leuke aan falen is dat het achteraf altijd meevalt’

Ellen Schoenaerts zingt op haar nieuwe album over hoe we het leven moeten omarmen en onze politici beter in de gaten moeten houden. ‘Ik krijg zoveel droevige verhalen in mijn mailbox.’

We zijn nog maar acht minuten bij zangeres Ellen Schoenaerts (39) thuis of ze ligt in gedachten al op haar sterfbed. ‘Soms denk ik dat ik ADHD heb’, zegt ze verontschuldigend. Waarop ze – niet voor het laatst deze namiddag - luid in de lach schiet. Hoe kwamen we bij dit onderwerp? Ah ja, ze maakt zich ernstige zorgen.

Over het aantal zelfdodingen in haar omgeving: ‘Twee. En iedereen in mijn omgeving kent wel iemand die uit het leven is gestapt.’ Over de psychologische schade van de lockdowns voor onze kinderen (‘Mondmaskers in de klas: moet dat nu echt?’) en onze ouderen die worden opgesloten (‘Waarom wordt aan die mensen niets gevraagd?’).

'Voor Europa', over de hunkering naar politici die hun idealen nastreven.

Ze is ook geschokt over onze omgang met de nabestaanden van coronadoden. Nu zijn we er, bij dat sterfbed. ‘Zijn we de menselijkheid niet uit het oog aan het verliezen? Ik krijg zoveel droevige verhalen in mijn mailbox. Familieleden die afscheid moeten nemen van een covidpatiënt krijgen daarvoor in het ziekenhuis 20 minuten de tijd. Ze moeten zo’n beschermingspak dragen en mogen de patiënt niet aanraken. Sorry, maar voor mij gaat dat te ver. Zo wil ik niet doodgaan.'

'Voor mij is de dood een schoon onderdeel van het leven. In het licht van de dood maken we de helderste keuzes. Telkens als ik voor een belangrijke beslissing in mijn leven sta, zeg ik in mezelf: wat gaat de vrouw die straks op haar sterfbed ligt vinden van de keuze die ik nu maak?’ In die fantasie heeft ze zich ook al geprobeerd haar eigen begrafenis voor te stellen.’ En, vragen we? Ze schatert. ‘Mijn begrafenis moet een viering van het leven zijn.’

Wie is Ellen Schoenaerts? Ellen Schoenaerts (39) is een zangeres. Ze begon haar carrière als tekstschrijver voor haar ex-partner Tom Pintens (Dez Mona, Het Zesde Metaal, ex-Zita Swoon). ‘Vrijblijvend advies’ is haar tweede Nederlandstalige album. Ze werkt ook aan haar eerste roman. Haar vader is een halfbroer van acteur Matthias Schoenaerts. De theaterlegende Julien Schoenaerts was haar grootvader.

Want we leven maar heel even. Zo zingt ze letterlijk in ‘Vrijblijvend advies aan mijn zoon’. Of nog: ‘Droom jezelf wat wensen, kijk niet naar de praktijk, leef het leven groots, mijn jongen, leef het paradijselijk.’ Het liedje gaat over de tijd die sneller gaat met het klimmen van de jaren. ‘Als kind vond ik het intrigerend als volwassenen tegen me zeiden: geniet van het leven, want de tijd gaat zo snel voorbij. Ik geloofde dat nooit, als kind lijkt het leven verschrikkelijk traag te gaan. Nu denk ik daar heel anders over en vind ik het leven net heel waardevol. Je moet het leven pakken.’

Doen te weinig mensen dat? Ze knikt. ‘Mensen laten hun leven te hard bepalen door de keuzes die ze niet hebben gemaakt. Ik ben weggegaan uit relaties waarna ik enorm heb afgezien. Van mijn eigen keuze, nota bene. Toch had ik nooit spijt, omdat ik op dat moment geen andere keuze kón maken.’

Spijt is nooit gelegitimeerd, vindt ze. ‘Ik vind het leven te belangrijk om spijt te voelen. Mensen die zeggen: ‘Ik durf dat niet.’ Ik begrijp dat niet. Als je iets wilt, moet je het doen. Dat is heel eenvoudig. Het is ook niet dat je een heel leven ongelukkig wordt van falen. (denkt na) Het zit hem natuurlijk in de angst om te mislukken. Het leuke aan falen is dat het achteraf altijd meevalt. Je bent er al zeker uit: ‘Ik heb het geprobeerd, ook al is het mislukt.’ Een stap terug is denken dat je iets wilt en het vervolgens niet doet. Dat is erger omdat je dan alleen maar een sprookjesachtige versie van jezelf hebt om in te geloven.’

Praten zonder haat

De zangeres schreef haar tweede Nederlandstalige album in 2019, voor corona dus. De release werd in april uitgesteld, met de tournee is ook alweer geschoven. Maar de onstuimige Antwerpse wilde niet nog eens wachten. Noem haar poëtische uptempo popsongs geen kleinkunst, daar huivert ze van. Haar muzikale helden zijn Nick Cave, Serge Gainsbourg en een andere Fransman, Benjamin Biolay. ‘Mocht ik dezelfde songs brengen in het Frans, iets wat Arno vindt dat ik moet doen, zou je het nooit kleinkunst noemen.’

Dus plakken we er met haar goedkeuring de term ‘Nederlandstalig chanson’ op, met naast levensliederen ook een paar politieke songs. De opvallendste, ‘Voor Europa’, deed het vorig jaar uitstekend op de radio. De politiek is nog iets waarover ze zich zorgen maakt. Schoenaerts zingt over hoe ze hunkert naar politici die hun idealen nastreven, de nuance opzoeken en niet verdelen: ‘We zoeken iemand die de kunst kent om te praten zonder haat.’

Schoenaerts: ‘Ik heb me nog niet in de politieke wereld bewogen, en ben dat ook niet van plan. Ik weet niet wat met onze politici aan de hand is. Waar is het idealisme gebleven? Waarom zou je anders in de politiek gaan dan om iets te willen veranderen? Hoe komt het dat er zoveel kwaadheid en angst zijn, dat mensen het gevoel hebben dat ze in een status quo leven waarin ze niet gehoord worden? Onze politici laten zich leiden door de waan van de dag. Die wordt dan weer gestuurd door algoritmes. We leven in bubbels. Letterlijk en figuurlijk. Dat is een groot gevaar voor onze democratie.’

‘Vrijblijvend advies’ van Ellen Schoenaerts verschijnt op vrijdag 11 december.