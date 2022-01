Het oude speelgoed van David Bowie

David Bowie in 1996 toen hij zijn muzikaal verleden nog niet had afgeschud. Dat deed hij in 2001 met het nu pas uitgebrachte album 'Toy'.

Twintig jaar is ‘Toy’ in de archieven blijven steken. Vlak voor David Bowie morgen 75 zou zijn geworden verschijnt zijn 'lost album' van begin deze eeuw alsnog en is een blinde vlek uit zijn carrière opgehelderd.

Voor ‘Toy’ bewerkte David Bowie in 2000 en 2001 nummers uit het prille begin van zijn loopbaan met de band waarmee hij op dat moment toerde. Hij wilde de frisheid en de energie van op elkaar ingespeelde muzikanten koppelen aan liedjes die hij ooit als jonge mod in Swinging London had ingeblikt.

De essentie David Bowie nam in 2000 en 2001 samen met zijn gerodeerde toerband nieuwe versies op van nummers uit het prille begin van zijn carrière.

Na een decennium waarin hij halsstarrig aansluiting probeerde te vinden bij nieuwe muziekstijlen rakelde hij op ‘Toy’ zonder gêne zijn verleden op.

Het resultaat belandde destijds in de archiefkasten en wordt zes jaar na zijn dood uitgebracht.

Hij was benieuwd naar het potentieel van die tracks, die zonder veel live-ervaring ontstaan waren en de naïviteit van een starter uitademden die nog niet had kunnen proeven van het grote succes. De plaat zou onmiddellijk na de opnames worden uitgebracht. Dat bleek in het prestreamingtijdperk geen sinecure en dus belandde ze in een archiefkast, want er lag alweer snel ander materiaal klaar.

Dat de release destijds op de valreep afgeblazen werd, was jammer, want op ‘Toy’ rakelde Bowie voor het eerst sinds lang zonder gêne zijn verleden op. Die geste meteen delen met het grote publiek zou een verademing geweest zijn na een decennium waarin hij halsstarrig geprobeerd had toch maar aansluiting te vinden bij de vele nieuwe muziekstijlen die in de nineties hip en spannend werden.

Ondanks verwoede pogingen, lonkend naar industriële rock en drum-’n-bass, kreeg hij zijn muzikale verleden moeilijk van zich afgeschud. Het bleef onderhuids sluimeren. Zo getuigt ook de boxset ‘Brilliant Adventure (1992-2001)’, die Bowie’s muziek uit het laatste decennium van de twintigste eeuw bundelt en die de aparte release van ‘Toy’ voorafging.

Extra schwung

De grootste meerwaarde van ‘Toy’ is dat we een aantal van Bowie’s vroegste liedjes horen inspelen door de best gerodeerde band waarmee hij ooit optrad. Bassiste en backing vocaliste Gail Ann Dorsey, toetsenist Mike Garson, drummer Sterling Campbell en de gitaristen Reeves Gabrels, Earl Slick en Mark Plati geven extra schwung aan een repertoire dat begin deze eeuw ook voor hen nieuw was.

Het was grofweg de band waarmee Bowie zou blijven spelen tot een hartaanval op 25 juni 2004 een einde maakte aan zijn toerend bestaan (op het podium van het Hurricane Festival in Duitsland). Voor zijn dood op 10 januari 2016 zouden daarna nog maar twee albums verschijnen. Op een handvol gastoptredens na volgden geen concerten meer.

In 1999 was een aflevering van het toen populaire tv-programma 'VH1 Storytellers' gewijd aan de muziek van Bowie. Voor die gelegenheid werden ook enkele vergeten tracks afgestoft. Daarbij zat ‘Can’t Help Thinking About Me', de eerste single die David Jones in 1966 uitbracht onder de artiestennaam David Bowie. De update van dat oude werk beviel de zanger zo goed dat hij begin 2000 ging samenzitten met coproducer Mark Plati om een lijstje op te stellen van nummers uit de periode van 1964 tot 1971 die een opfrisbeurt zouden kunnen gebruiken. ‘Toy’ was het resultaat van die denkoefening.

‘Can’t Help Thinking About Me’, dat hij voor het eerst opnam op zijn zeventiende, kreeg een nieuwe felle rockversie aangemeten waarvan het spelplezier afspat. Met de fraai bewerkte pianoballade ‘Shadow Man’ knipoogde de zanger, toen hij zich nog als Ziggy Stardust liet aanspreken, naar de dieptepsychologie van Carl Jung. Uit dezelfde periode stamt het introspectieve ‘Conversation Piece’, dat na de nieuwe opname in 2001 - in een trager tempo en ingezongen met een lager stemregister - en een release als B-kant hier het muzikale eerherstel krijgt dat het verdient. De titeltrack ‘Toy (Your Turn To Drive)’ is de vreemde eend in de bijt, omdat ze recenter is. Hier blikt Bowie vanuit metaperspectief terug op zijn vroege jaren als artiest.

Behendig archivaris

Muzikaal is ‘Toy’ nergens wereldschokkend. Het plaveide wel het pad voor wat erna zou komen. Niet zozeer artistiek, maar omdat Bowie die terugblik blijkbaar nodig had om zijn verleden achter zich te laten. Pas daarna leek hij uitgespeeld met zijn oude speelgoed.

‘Heathen’ klonk in 2002 frisser en opener dan de conceptalbums die hij in de jaren negentig maakte en het jazzy ‘★ (Blackstar)’ was een slotakkoord zonder vingerverwijzing naar zijn prilste muzikale stappen.

Bij de release horen twee extra albums. Een ervan bevat alternatieve mixen van het vroege werk. Onder andere Bowie’s echte debuutsingle ‘Liza Jane’ (uitgebracht als David Jones) en een versie van ‘Silly Boy Blue’ met Philip Glass op piano en Moby op gitaar passeren de revue. Op de andere staan unplugged versies van ‘Toy’-tracks. 'Toen David destijds zo’n uitgeklede mix hoorde, stelde hij voor er meer op te nemen. Zo kon het een heel andere plaat worden. Ik was blij dat ik ook dat twee decennia oude idee kon finaliseren', vertelt Mark Plati nog.