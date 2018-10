Het pianogeritsel van David Poltrock

Bach vormt zijn muzikale basis, maar de Brusselse componist David Poltrock loopt ook met plezier verloren in de popwereld. ‘Machines’ is het laatste deel van zijn muzikale drieluik over de piano.

‘Zoals je zal zien ben ik nogal een materiaalslet’, zegt David Poltrock (44) wanneer hij de deuren openschuift van zijn sfeervolle muziekstudio in de kelder van zijn huis in Schaarbeek. Dat blijkt een understatement. We tellen de piano’s en keyboards in The Poltrock Palladium, zoals hij zijn opnamestudio heeft gedoopt: liefst 25 stuks.

Een mooie en toepasselijke alliteratie, vond hij dat. Poltrock is geen artiestennaam. Hij heet echt zo. Een palladium was in de Romeinse tijd een beeld van de godin Minerva dat werd ingezet om de stad Troje te beschermen. De muziekstudio is Poltrocks beschutting. ‘Het is mijn heiligdom. De plek waar ik in volledige afzondering kan creëren, met anderen of voor mezelf. Ik kom naar beneden en ben op mijn werk. Ik heb echt de allermooiste job van de wereld’, zegt de componist en pianist.

Poltrock werkte de afgelopen twintig jaar met zowat iedereen die ertoe doet in de Belgische muziekwereld. Hij is vast lid van De Mens, tourde met Hooverphonic, Monza, Triggerfinger en Bent Van Looy, was producer en tekstschrijver van Arid, Yevgueni en Tom Helsen. Het afgelopen jaar bracht hij echter vooral in zijn eentje door in zijn heiligdom. Poltrock maakte drie soloalbums, die in het teken stonden van de piano, het instrument waarmee het voor hem allemaal begon.

Kameleon

In maart verscheen ‘Mutes’, een collectie van intieme piano-improvisaties die aan de Franse componist Erik Satie doen denken. In juni was er ‘Moods’. Dat album draaide rond cinematografische soundscapes. Vrijdag verschijnt het slot van zijn instrumentale piano-onderzoek. ‘Machines’ is een verzameling onheilspellende elektronische songs die in een nevelige nachtclub op hun plaats zijn. Donderse dansmuziek.

Hij ziet het drieluik als de ultieme verwezenlijking van zijn creativiteit, een zoektocht naar wie hij is als muzikant als hij niet in opdracht moet werken. ‘Of ik nu experimentele improvisatiemuziek moet spelen met jazzmuzikanten, of pop met Jan Leyers of Bent Van Looy, voor mij zijn dat evenwaardige werelden. Ik ben een muzikale kameleon die zich altijd makkelijk heeft aangepast aan de visie van iemand anders. Op een bepaald moment begon dat aanpassingsvermogen existentieel te wringen: wacht eens even, wie bén ik nu eigenlijk?’

Is hij er inmiddels achter? ‘Hoe ver ‘Mutes’, ‘Moods’ en ‘Machines’ muzikaal ook uit elkaar liggen, ik ben het allemaal. Bach, Satie, Jon Hopkins of Aphex Twin: ze horen allemaal thuis op mijn planeet als pianist. (denkt na) Vanuit marketingoogpunt maak ik het me niet bepaald gemakkelijk. Ik ga de drie platen live spelen met een piano en twee analoge synthesizers. Programmators kunnen dat moeilijk plaatsen. Sommigen worden afgeschrikt door de elektronische kant, anderen willen alleen de neoklassieke stuff, terwijl hippe clubs in Engeland denken dat ze me kunnen boeken als deejay. Dat is uiteindelijk niet helemaal mijn leefwereld.’

Een track uit het pianoalbum 'Mute' van David Poltrock.

De 18de eeuwse componist Johann Sebastian Bach blijft zijn muzikale basis. Poltrock leerde Bach spelen op de muziekacademie in Poperinge, waar hij opgroeide. Later, aan de jazzstudio in Antwerpen, bleven zijn vingers vergroeid met de Duitse barokcomponist. ‘Als ik in mijn studio strijkers of blazers moet producen, denk ik in choralen en fuga’s van Bach, meer dan (begint op één van zijn keyboards de Duitse neoklassieke pianist Nils Frahm na te spelen, red) aan Philip Glass of Arvo Pärt.’

Poltrock voelt zich niet verwant met het klaviergeritsel van zijn door velen bewonderde collega’s uit de neoklassieke muziek. ‘De meesten van hen komen meer uit de minimal scene en de ambient (dromerige achtergrondmuziek, red.). Philip Glass en Terry Riley zijn hun voorbeelden. Nee, geef mij dan maar iemand als de Nederlandse pianist Joep Beving, van wie je duidelijk hoort dat hij Bach en Satie in zijn hart draagt.’

Countryzanger

Hij begrijpt het succes wel van pianisten als Nils Frahm, Max Richter of Olufar Arnalds. Poltrock: ‘Brian Eno zei over ambient: de verdienste van die muziek is dat ze er is, zonder dat je aandachtig moet luisteren. Neoklassiek heeft dat ook. Het is heel polyvalente muziek die aan de ene kant concentratie vergt van de luisteraar maar evengoed als achtergrondmuziek kan opstaan. Alleen vind ik die neoklassieke jongens - Frahm heeft dat een beetje, Richter is veel erger - iets te hard mikken op oppervlakkige emoties. Het klinkt soms als triviale koffiebarmuziek.’

Klinkt die kritiek niet eigenaardig uit de mond van iemand die als producer en muzikant ‘ultieme popmuziek’ maakte met Hooverphonic, reclamejingles schrijft voor televisie, ooit hulpcoach was in de talentenjacht ‘The voice van Vlaanderen’ en pas nog de soundtrack schreef voor de aankomende langspeelfilm over de Fabeltjeskrant?

Schermvullende weergave De afgelopen 20 jaar werkte Poltrock met zowat iedereen die ertoe deed in de Belgische muziekwereld, onder meer Monza, Triggerfinger en De Mens. ©Brecht Van Maele

‘Niet alle muziek is er voor de eeuwigheid - dat hoeft ook niet. Sessiemuzikant en producer ben ik om den brode. Bij alle opdrachten die ik aanvaard, is één criterium even belangrijk als het financiële: draait het om authenticiteit? Een countryzanger die zich voor een tv-format inschrijft omdat hij beroemd wil worden, kan het even oprecht menen met zijn muziek als een jazzpianist die in The Poltrock Palladium een improvisatieplaat komt opnemen. (lacht) Of de eigenaar van de studio, die het in zijn hoofd haalt een trilogie te maken over de grenzen en de mogelijkheden van zijn klavieren.’