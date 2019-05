Het snobisme in Stradivarius

De ziel? Dat is een klein stukje hout. De Brusselse vioolbouwer Thomas Meuwissen heeft er een schuif vol van. In elke viool stopt hij er één. En zo wordt het instrument menselijk. ‘Elke viool klinkt anders.’

‘Stradivarius mag op welverdiend pensioen?’ Dat was de titel van een persbericht deze week. Beetje vreemd, met dat vraagteken. Maar de boodschap van onder meer de onderzoeker Tim Duerinck was eenvoudig: ‘Geef de winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd geen Stradivarius te leen voor enkele jaren. Geef hem/haar een nieuw gebouwde viool voor de rest van zijn/haar carrière.’ Kort gezegd: omdat die minstens even goed zijn.

We spoelen even terug. Drie weken geleden zei Sylvia Huang, de enige Belgische kandidate en nu ook finaliste, over haar Landolfi-viool uit 1751 dit in De Tijd: ‘Ik had meteen een klik met deze viool. De klank is heel warm. Iemand anders zal er een ander gevoel bij hebben. Maar zonder deze viool zou ik aan de Koningin Elisabethwedstrijd niet kunnen meedoen.’

340 gram hout

Het is stil in het atelier van de vioolbouwer Thomas Meuwissen in de Bortiergalerij in Brussel. Hier klinkt vandaag geen Bach, Beethoven of Dvořák. Het vioolconcerto van die laatste is wat Sylvia Huang maandag in haar finale zal spelen om de jury te verleiden. Daar wordt naar uitgekeken. En wonderbaarlijk is het sowieso. ‘Toch ongelooflijk dat je met iets van 340 gram hout honderden jaren muziek kan maken’, zegt Meuwissen. ‘They are built to last. Zoals grote schepen of vliegtuigen.’

Ongelooflijk toch, dat je met iets van 340 gram hout honderden jaren muziek kan maken? Thomas Meuwissen, vioolbouwer

Dat schip vermeldt Meuwissen niet zomaar. Tegen de muur hangt een geschilderd portret van zijn overgrootvader Jules Meuwissen, ooit rector aan de universiteit van Gent en daarvoor scheepsbouwingenieur in Wallsend-on-Tyne. In dat stadje, waar veel later Sting werd geboren, ontwierp Meuwissen mee de Mauretania.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

‘Hij berekende de stevigheid van de romp. 22 jaar lang was de Mauretania het snelste schip ter wereld. Toen wilde de Titanic dat record breken. (glimlacht) Die botste op een ijsberg.’ Is er een parallel? ‘Zoals mijn overgrootvader met dat schip, wil ik het rendement van een viool zo groot mogelijk maken.’

Er is ook een verschil. De Mauretania werd in 1907 gebouwd en in 1934 gesloopt. Violen blijven. Zie de violen van Stradivarius en zijn collega’s Guarneri del Gesù en Amati, allemaal uit Cremona. Carlo Ferdinando Landolfi kwam uit Milaan. Het zijn instrumenten van meer dan driehonderd jaar oud en dat is dan magie.

In het mooie gloednieuwe boek ‘Een Italiaanse reis. Een zoektocht naar de herkomst van mijn viool’ schrijft de Duitse schrijver Philipp Blom: ‘De handen van de speler en van de bouwer ontmoetten elkaar op dat kleine instrument, over eeuwen heen, over historische revoluties heen. (...) De resonanties die ik nu hoorde, had ook die onbekende ooit gehoord, hij had het hout net zo lang bewerkt tot hij die klank had gevonden, met warme, levende handen.’

Ook Stradivariussen smijt ik op mijn werkbank helemaal open, zoals een garagist aan een auto werkt.

Thomas Meuwissen, nu 52 en viool-bouwer geworden na een opleiding in de Newark School of Violin Making in Engeland, vindt dat nog altijd magisch. ‘Als je denkt dat het hout waarmee ze werkten vaak van bomen kwam die al driehonderd jaar oud waren en dat die violen nu zelf zo oud zijn... Tegelijk bevinden die zich natuurlijk niet meer in de staat van toen. Ik herstel soms ook violen. Er lagen al Stradivariussen op mijn werkbank. (glundert) Ik smijt die helemaal open, zoals een garagist aan een auto werkt. Aan een viool uit 1710 van Carlo Tononi werkte ik twee jaar: er zat een grote open scheur in, en dan waren er misschien wel dertig kleine scheurtjes. Veel werd vervangen, maar dat is ook fantastisch: je kan een eeuwenoud instrument aanpassen aan de eisen van de tijd.’

Eigen vernis

Maar in de eerste plaats is Meuwissen dus vioolbouwer. Dat zie je. Er hangen beitels - Swiss Made 2/10, 8/10, 7/20, lees je erop - er liggen duimschaafjes, er staat een potje wax polish en er staat een kast met schuiven met etiketten: cello strings, glue, bridges, tail pieces, end pins and buttons. Een doos met daarop ‘kinstukken’. Hij heeft een etiket met in het Latijn: ‘Thomas Meuwissen fecit Brussel anno 20..’ Die kleeft hij aan de binnenkant van elke viool. ‘En ik heb een schuif vol zielen. Dat zijn kleine stukjes hout die ik via de f-gaten in het midden van de viool zet. Het bepaalt heel erg de klank.’

Hij vergeet even de woorden ‘onder meer’, want er is zoveel dat die klank bepaalt. Het hout, natuurlijk. Voor rug, zijwand en krul koopt hij esdoornhout in Bosnië en Roemenië. ‘Maar er zijn 134 soorten esdoorns en maar enkele zijn geschikt voor violen.’ Voor het bovenblad haalt hij vurenhout uit de Italiaanse Alpen. De toets en de sleutels worden gemaakt van ebbenhout uit India of Madagaskar.

L’art du luthier, de kunst van de vioolbouwer, is zijn stuk hout te interpreteren.

Nog iets? ‘Het vernis. Als jonge bouwer maakte ik kennis met mijnheer Gistelinck, een chemicus die voor Sabena werkte en als hobby zijn hele leven opzoekingswerk deed naar de lakken die Stradivarius gebruikte. Hij bracht me zijn kennis bij en ik heb mijn eigen lak gemaakt. Met het model, de vorm van de welving, het hout en de diktes is de lak klankbepalend.’

Gevolg, dat móét zo: ‘Elke viool klinkt anders. Want zelfs het hout van één boomstronk verschilt naargelang het aan de buitenkant of de binnenkant zat. L’art du luthier, de kunst van de vioolbouwer, is zijn stuk hout te interpreteren.’

In zo veel details kruipt veel werk. Meuwissen bouwt vijf tot zeven violen per jaar. Soms zit er een cello tussen. Voor een van zijn violen betaal je 30.000 euro. Er zit dus 340 gram hout in, zijn violen zijn 58 centimeter groot. ‘De eerste die ik ooit verkocht, kostte 2.000 euro. Wie ze kocht, deed dus een goede investering.’

Amper 7 procent van zijn violen wordt in België verkocht. Hij heeft zo’n vijftig collega’s in ons land, hij staat aan de wereldtop. ‘Er is een renaissance. Ook toen Italië in de 18de eeuw het land van de vioolbouwers was, had je bij ons ateliers in Brussel, Antwerpen en Gent. Maar veel van die violen werden later gefalsifieerd en toegeschreven aan Italiaanse meesters. De etiketten zijn vaak niet origineel.’

‘Vandaag probeer ik aan te knopen met de traditie van toen in Brussel, Antwerpen en Gent, maar akoestisch probeer ik de oude Italiaanse klankidealen te benaderen.’ Met succes: Lukas Hagen, van het wereldberoemde Hagen Quartett, kocht zes maanden geleden een Thomas Meuwissen en gaf de Stradivarius die hij in bruikleen had terug aan de eigenaar.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Melomanen

Zijn we zo terug bij de beginvraag? Jawel. Peter Bogaert, Antwerps violist en concertmeester bij orkesten in binnen- en buitenland en regelmatig op het podium aan de zijde van Jef Neve, speelt met een viool uit de school van Mantua. 18de eeuw. ‘Maar ik denk dat te veel gefocust wordt op het werktuig en te weinig op de bijzondere relatie die een violist met het instrument opbouwt’, zegt hij. ‘Ik kocht ze 15 jaar geleden, maar pas sinds enkele jaren durf ik te zeggen dat ik het instrument ken, het kan spelen en dat we samen een ‘superioriteit’ vormen. Meer dan één plus één dus.’

Onlangs mocht hij even de ‘Duke of Edinburgh’ van Stradivarius bespelen. ‘Dat was best een worsteling, omdat ik niet vertrouwd was met het karakter.’ Bogaert laat het woord mythe vallen, over Stradivarius en dat woord gebruikt ook Meuwissen. Pas op: ‘Een Stradivarius begint bij 3 miljoen euro en eindigt bij 45 miljoen euro. Dat is heel veel, maar in vergelijking met ‘De zonnebloemen’ van Van Gogh vind ik dat nog goedkoop. Maar is wel een maar.’

Met de moderne technieken is er geen enkele reden om aan te nemen dat een hedendaagse viool minder goed zou zijn dan een viool uit 1700.

Die ‘maar’ is deze: ‘Met de moderne technieken is er geen enkele reden om aan te nemen dat een hedendaagse viool minder goed zou zijn dan een viool uit 1700. Dat is ook wetenschappelijk bewezen, door onder meer Claudia Fitz. Het probleem zit ’m in wat ik wel eens snobisme noem. Als in de kunstwereld op dezelfde manier zou worden geredeneerd, dan zou men nu zeggen: ‘Rembrandt en Rubens waren top, Tuymans interesseert ons niet.’ Maar dat gebeurt niet. En terecht.’

Imago

‘In de vioolwereld gebeurt dat wel. Dat heeft veel met marketing en financiële meerwaarde te maken. Investeringsfondsen beleggen in violen, zoals in wijn of vastgoed. Daarom wordt de prijs omhoog gedreven. Van belang is de maker, maar ook wie de viool ooit bezat én het palmares van bekende solisten. Sommige prijzen stijgen met 20 procent per jaar. Veel is imago en cachet, en daar is een correctie op nodig. Kunstliefhebbers kopen wel hedendaagse kunst en steunen zo de hedendaagse kunstwereld. Helaas investeren melomanen, zeker bij ons, alleen in oude violen. Dat is jammer. Tenslotte maken wij de oude violen van de toekomst.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Hoe sluit je dit af? Misschien met dit zinnetje nog van Philipp Blom: ‘Het eigen instrument is voor elke musicus een vertrouwde partner, een uitbreiding van zijn lichaam, waarin alle mogelijkheden liggen om zich uit te drukken.’