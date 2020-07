Het veerkrachtige nihilisme van Fontaines D.C.

Op ‘A Hero’s Death’ zet de Ierse postpunkband Fontaines D.C. de gestage opmars onvermoeibaar voort. De introspectieve songs mixen sombere gevoelens met een poëtische inborst.

‘Dogrel’ was een dik jaar geleden een instant klassieker voor Fontaines D.C., toen nog het uithangbord van de bloeiende postpunkscene in Dublin. Met de opvolger ‘A Hero’s Death’ hadden de bandleden snel kunnen cashen op het succes van dat debuut, maar dat doen ze niet. Ze maakten een plaat die dieper durft te graven, en dan vooral in de krochten van de eigen ziel.

Titelsong.

‘A Hero’s Death’ gaat over de thema’s die haast elke moeilijke tweede plaat na een explosief buut aanraakt: wat doen de plotse doorbraak, het leven on the road en de huizenhoge verwachtingen met een rockband? Frontman Grian Chatten is erg duidelijk wanneer hij in de titelsong declameert: ‘That was the year of the sneer / Now the real thing’s here.’ Op een hypnotiserende gitaarrif, dito drumbeat en met een doowopbackingkoortje houdt de zanger een in het coole rockmilieu zeldzaam en veerkrachtig pleidooi voor altruïsme, oprechtheid en, jawel, moederliefde. Of was dat sarcasme?

Fontaines D.C. boetseert uit pure wanhoop een grootse rocksound die in postcoronatijden een steeds hogere plek op festivalaffiches zal opeisen.

‘Love is the Main Thing’ strekt zich ook al als een mantra over een even nihilistische muzikale begeleiding uit. Elders worden frases herkauwd tot er bij de luisteraar geen ontkomen meer aan is. Het is een beproefde techniek, die ook The Smiths gebruikten om onder de huid te kruipen, alleen drijft de muziek hier meer op rebellie dan op melancholie en zelfbeklag, met een ritmesectie die in geen al te strak keurslijf hoeft te zitten, en gitaren die even neerslachtig mogen klinken als de moedeloze frontman.

In ‘Televised Mind’ heeft de zanger het over hoe je persoonlijkheid gefnuikt dreigt te worden als je je gedrag alleen afstemt op de goedkeuring van je omgeving. Op ‘A Hero’s Death’ heeft Fontaines D.C. lak aan trendy overkomen. Daarom mag tussen alle somberte met ‘Oh Such A Spring’ ook gewoon een nostalgisch folkwijsje ontkiemen, dat wel meteen gecounterd wordt door de grauwe industriële sound van het cynische ‘Living in America’.

De band laat horen dat hij meer dan één kunstje beheerst, put kracht uit die turbulentie en boetseert uit pure wanhoop een grootse rocksound die in postcoronatijden een steeds hogere plek op festivalaffiches zal opeisen.