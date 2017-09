Hoe Beethoven de muziekgeschiedenis veranderde

Ludwig van Beethoven hield op 5 april 1803 in Wenen een historisch concert. Hij was de eerste componist die enkel werk van zichzelf opvoerde. Le Concert Olympique van dirigent Jan Caeyers voert het concert zaterdag in deSingel opnieuw uit.

Het moet een hectische dag geweest zijn, die vijfde april 1803 in het Theater an der Wien. Om 8 uur ’s morgens riep Beethoven (1770-1827) zijn muzikanten samen om te repeteren. Met drie nieuwe composities was dat niets te vroeg. Het ging om de tweede symfonie, het derde pianoconcerto en het oratorium ‘Christus am Ölberge’. Ook Beethovens eerste symfonie stond nog op het programma.

Om 18 uur begon het concert. De oververmoeide musici hadden het knap lastig om dirigent Beethoven te volgen. Hij had een eigen stijl, die nogal afweek van wat gangbaar was. Muzikaal was het misschien niet allemaal vlekkeloos, maar het belang van het concert kan nauwelijks overschat worden.

Ludwig van Beethoven, Christus am Ölberge.

‘Het was een kantelmoment voor Beethoven en de muziekgeschiedenis’, legt Jan Caeyers uit. ‘In 1801-1802 worstelde Beethoven met een grote persoonlijke crisis. Hij werd langzaam maar zeker doof. Een remedie was er niet. Daardoor moest hij zijn carrière heroriënteren. Tot dan was hij in de eerste plaats een virtuoos pianist die zijn geld verdiende met concerten. Componeren was maar een nevenactiviteit. Door zijn toenemende doofheid draaide hij dat om. Hij wilde zich manifesteren als componist van muziek die zijn tijd zou overstijgen.’

Potpourri

Het concert op 5 april 1803 in het Theater an der Wien, waar hij een jaar eerder componist in residence was geworden, paste perfect bij die ambitie. ‘De revolutie schuilt in het programma. Hij speelde enkel muziek van zichzelf. Dat had niemand hem voorgedaan. Beethoven had wel al avondvullende concerten gegeven, maar die waren een potpourri van greatest hits met ook muziek van andere componisten. Dat verwachtte het publiek. Op 5 april was het anders. Die avond is voor mij het statuut van de componist getransformeerd van ambachtsman naar kunstenaar.’

De meest gewaagde compositie van de avond was ongetwijfeld het oratorium ‘Christus am Ölberge’. Een oratorium is een groots vocaal werk voor koor, solisten en orkest. Noem het opera zonder actie en decors. ‘Beethoven wilde daarmee zijn ambitie kracht bijzetten om een opera te schrijven. Het is bijna een sollicitatie’, zegt Caeyers. Het oratorium wordt nog zelden opgevoerd. Zaterdag waagt Caeyers zich eraan met Le Concert Olympique en het Arnold Schönberg Chor. Een ambitieus project dat daarna nog in Bonn, Innsbruck en Amsterdam wordt opgevoerd.

Verdeeld publiek

Bij de première in 1803 reageerde het publiek verdeeld. ‘Het oratorium als genre was blijven stilstaan. Joseph Haydn kon het nog, maar dat was het zo ongeveer. Daardoor had Beethoven weinig referentiekaders waaraan hij zich kon spiegelen. Ook een genie als hij had dat nodig, hoe modern hij verder ook was. In die tijd kende elk genre strikte regels. Je kon daar wat mee jongleren, maar je moest de basis wel behouden. Beethoven deed dat niet. Het hoofdpersonage in een oratorium is altijd een verteller. Beethoven schrapte die. De muziek zelf leunde meer aan bij opera dan bij het klassieke oratorium. Als je goed luistert, hoor je echo’s van ‘De toverfluit’ van Mozart.’

Het Weense publiek nam ook aanstoot aan de manier waarop Beethoven de figuur van Jezus afbeeldde. ‘Beethoven was niet geïnteresseerd in de onfeilbare zoon van God. Hij was geïnteresseerd in de menselijke kant van Jezus. Een man die op de Olijfberg lijdt en onzeker is. Die typering was voor veel mensen aan het begin van de 19de eeuw heiligschennis. Beethoven zag dat zo niet. Hij trok een parallel tussen het lijden van Christus en zijn lijden. Hij was nogal egocentrisch, ja. (lachje) Bij Beethoven was het altijd ‘ik, ik, ik’. Wij vinden dat niet meer sympathiek, maar misschien is het wel een voorwaarde om muziek te maken waarover we 200 jaar later nog spreken.’

Beethoven schreef uiteindelijk met ‘Fidelio’ maar één volwaardige opera. ‘Orkestmuziek lag hem beter. Hij was een briljant pianist die eindeloos kon improviseren. Zijn fantasie voor de improvisatie ontstond aan de piano. Als hij zong, legde hij niet dezelfde fantasie aan de dag.’

Op zoek naar geld

Jan Caeyers richtte Le Concert Olympique zeven jaar geleden op. Structurele subsidies krijgt het gezelschap niet. ‘Dit jaar moeten we het doen met een projectsubsidie van 208.000 euro. Voor 2018 weten we nog niet hoe groot de subsidie zal zijn. Ons budget bedraagt 1 miljoen euro. Dat is boksen om het ieder jaar weer rond te krijgen, hoor. We kunnen gelukkig rekenen op bedrijven als KBC en Ackermans & van Haaren die ons structureel sponsoren. Maar net als Beethoven zijn we altijd op zoek naar geld.’

Het concert uit 1803 (behalve de eerste symfonie) wordt zaterdag opgevoerd in deSingel.

www.desingel.be