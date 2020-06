Hoe James Brown in het Apollo Theatre de perfecte liveplaat opnam

Delv!s: 'Er zit zoveel vrijheid in zijn interactie met de fans'

Niels Delvaux was erbij toen James Brown op zijn 73ste op Couleur Café zijn laatste Belgische concert gaf. 'Maar ik ben na enkele nummers weggegaan', bekent de soulzanger met de de artiestennaam Delv!s. 'Het deed pijn om een persoonlijke held zo te zien sukkelen. Het verschil met zijn hoogdagen in het Apollo Theater was te groot.'

De zanger is opgegroeid met Brown. 'Uren heb ik naar hem geluisterd op mijn jongenskamer, vooral naar zijn eindeloze funkgrooves. Alleen in de arrangementen van ‘Think’ hoor je die op ‘Live at the Apollo’ al wat doorschemeren. In die begindagen lag de nadruk op zijn soulstem. Terwijl hij zijn liefdesliedjes croonde, bespeelde hij samen met de andere mannelijke vocalisten het zwarte vrouwelijke publiek. Zingt hij ‘I miss you’, dan roept er geheid iemand ‘I miss you too!’. Er zit zoveel vrijheid in zijn interactie met de fans, en toch is zijn show erg strak.'

Delvaux vindt dat Brown te weinig krediet krijgt als je hem vergelijkt met de supersterren die hij heeft beïnvloedt. 'Het YouTube-filmpje waarin hij Michael Jackson én Prince op het podium roept is geld waard. In het begin van mijn carrière wilde ik James Brown zijn. Nu besef ik dat ik die betrachting beter loslaat. Maar de energie van zijn liveshows blijft me inspireren.'