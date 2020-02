Hooverphonic met ballade naar Eurovisiesongfestival

Hooverphonic en de VRT hopen met het rustige 'Release Me' te scoren in Rotterdam, waar het Eurovisiesongfestival in mei plaatsvindt.

Bandleider Alex Callier schreef 'Release Me' samen met de Italiaanse componist Luca Chiaravalli. Het is een erg persoonlijk nummer geworden. 'Ik maakte het toen mijn vader ongeneeslijk ziek was. Tegelijk is het heel universeel. Het kan ook gaan over afscheid nemen in een relatie.'

De video van 'Release me' van Hooverphonic.

Callier wil in Rotterdam voor een sterke, maar eerder sobere performance gaan. 'We geloven in de energie van het nummer. Er zit veel emotie in.'

Peter Van de Veire, de vaste songfestivalcommentator van de VRT, vindt dat muziek zit in het sobere nummer. 'Het plaatje klopt volledig: het is vintage Hooverphonic. Dit kan perfect in de soundtrack van een James Bond-film zitten. Het nummer heeft geen gigantische uithaal, maar de toonwissel raakt me wel.'

Volgens Van de Veire is het nummer sterk genoeg om de eerste halve finale te overleven. Een mogelijke meevaller: televisiekijkers uit Nederland en Italië mogen meestemmen in de halve finale. Hooverphonic, dat al 25 jaar bestaat, heeft in beide landen veel fans.