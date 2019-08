Hunkeren naar de tijd van toen

Festivals in beweging | Met de goedgevulde Belgische festivalkaart als kompas speurt De Tijd deze zomer naar trends en evoluties in de muziek en meer. Vandaag: nostalgietrips en retrobeleving.

Er is Tomorrowland en binnenkort haast het jonge grut zich opnieuw naar Pukkelpop om de groepen van morgen te ontdekken. Maar de voorbije jaren gingen steeds meer festivals hun pijlen ook richten op een wat ouder, meer bezadigd publiek. Terwijl nostalgische festivalgangers vroeger vooral moesten rekenen op de stadsfestivals of TW Classic om de tophits uit hun jeugd mee te kunnen zingen in de zomer, bedient nu een veel bredere waaier festivals hen op hun wenken.

Yesterdayland, het retrofestival dat op zaterdag 24 augustus voor het derde jaar op rij plaatsvindt in Bobbejaanland, knipoogde vet naar de hippe collega’s uit Boom, maar scoort wel door onbeschaamd te mikken op jeugdsentiment met onder andere een apart sixties- en seventies/eightiespodium.

Het Nostalgie Beach Festival is morgen in Middelkerke aan zijn zesde editie toe, groeit elk jaar een beetje en moet volgens Tom Klerkx, de managing director van de organiserende radio, aansluiten bij de doelgroep van de zender: mensen die jong waren in de jaren tachtig en negentig. ‘We programmeren groepen met een oeuvre, een plek in onze eigen playlist én in het collectieve geheugen.’ Beide festivals halen intussen 12.000 bezoekers.

W-Festival

Het vierdaagse W-Festival haalt dagelijks ongeveer dezelfde aantallen, staat deze zomer voor de grote doorbraak en lokt volgend weekend onder andere The Stranglers, Killing Joke en Jimmy Somerville naar Waregem. Het aanbod is er specifieker en daarom ook internationaler, want het festival beperkt zich qua genre tot new wave en synthpop en qua tijdperk tot de eighties.

Doordat er tegelijk meer festivals én meer beschikbare nostalgie-acts zijn, kun je een aantal topnamen brengen tegen een schappelijke prijs. Tom Klerkx Nostalgie Beach Festival

Toch is er volgens organisator Erik De Ridder een duidelijke link: ‘Ons corepubliek is tussen 45 en 55, en ook wij zullen tijdens deze editie meer dan ooit de nadruk leggen op sfeer.’ Op de nieuwe festivalsite in Waregem zullen een gigantische 3D-versie van Rubik’s Cube en een lunapark met Pacman-games de bezoekers katapulteren naar hun favoriete decennium.

Op Yesterdayland, waar festivalgangers aangemoedigd worden zich in retrokledij te stoppen, kies je gewoon zelf het tijdperk waarin je je wil wanen. Zo verzeilt het publiek er alsnog op het terrein van de grote verkleedpartij en belevingsshow die Tomorrowland is. ‘We splitsen onze podia op in verschillende decennia omdat de beleving van iemand van zestig helemaal anders is dan van iemand van veertig’, zegt woordvoerder Jo Langela.

Het schlagericoon Vicky Leandros komt zo wel op hetzelfde podium terecht als de dance-act Praga Khan. ‘Qua genre rijmt dat misschien niet, maar het klopt qua tijdsgeest, en ook binnen een bepaald tijdskader brengen we voor elk wat wils.’

Herkenbaar

Op de affiche van Yesterdayland prijkt met The Fabulous Eighties ook een show waarin een aantal vedetten uit de jaren tachtig om de beurt hun grootste hits live on tape brengen. Het is een formule waar de meeste festivalorganisatoren hun handen van afhouden, en ook sommige artiesten worden liever niet geassocieerd met dit soort nostalgiecircuit. ‘Wij deden in het begin ook nog live on tape, maar zijn intussen volledig overgeschakeld op livebands’, zegt Klerkx van Nostalgie. ‘We beschikken maar over één podium en willen dat de groepen die daar staan relevant zijn. Het mogen niet alleen golden oldies zijn.’

Langela is minder categoriek. ‘Er zit niemand te wachten op drie kwartier Sydney Youngblood, Mai Tai of Kaoma, maar als je hen samen in een show kan stoppen waarin ook Paul Young, de Confetti’s en Katrina hun grootste hits brengen, dan heb je een heel plezant optreden waarin ons publiek zich herkent. Dan maakt het niet uit dat niet alles live is en primeert de beleving. Ook de coverbands die we programmeren, passen in dat plaatje. Als je op vorige edities je ogen dichtdeed, kon je echt denken dat The Bee Gees of U2 op ons podium stonden.’

Eightiesrevival

De retrorevival is niet nieuw, maar het aantal oudere artiesten dat opnieuw is beginnen optreden is er wel opvallend door gestegen, zodat het aanbod aanzienlijk gegroeid is. De trend voor de eightiesrevival werd gezet in de Angelsaksische landen. In Groot-Brittannië doet een festival als Let’s Rock The 80’s deze zomer opnieuw een dozijn locaties aan. Met pakweg Tony Hadley (van Spandau Ballet), Nik Kershaw en Marc Almond, die in ons land deze zomer gewoon op de affiche van W-Fest of Nostalgie Beach staan, laten ze er festivalsites vollopen.

Schermvullende weergave Yesterdayland vindt dit jaar voor de derde keer plaats. ©RV DOC

In de Verenigde Staten zit de editie van de Lost 80’s deze zomer vol onehitwonders als Bow Wow Wow en Wang Chung. ‘Veel bands van vroeger zijn als gevolg van het succes van dit soort evenementen weer gaan optreden’, vervolgt Langela. ‘Dat helpt organisatoren, want het is veel voordeliger als je een artiest en zijn entourage niet apart moet overvliegen. Precies door de toename van betaalbare artiesten kunnen we heel breed programmeren. Onze bezoekers komen ook niet om één act te zien. Liever wandelen ze door het park en 'pakken ze de muziek mee'. In vergelijking met de sfeer die hier hangt, zien oude beelden van festivals als Rimpelrock, dat vroeger specifiek gericht was op senioren, er nu toch wat belegen uit, met de vele stoeltjes en koelboxen van mensen die hun idool willen zien.’

Schappelijke prijs

‘Doordat er tegelijk meer festivals en meer beschikbare artiesten zijn, kan je tegenwoordig inderdaad een aantal topnamen tegen een schappelijke prijs brengen’, bevestigt ook Klerkx, die zaterdag onder andere Status Quo, Adamski en Wet Wet Wet op zijn affiche heeft. Hij benadrukt net als Langela de charme van een zorgeloze dag, die ook bij het profiel van zijn radiozender past. Om het hun publiek extra comfortabel te maken legt Yesterdayland vanuit heel Vlaanderen busvervoer in naar Bobbejaanland dat inbegrepen is in de ticketprijs.

Lieten Yesterdayland en Nostalgie Beach zich vooral door de Angelsaksische landen inspireren, dan zijn voor W-Fest vooral de grote Duitse gothic en newwavefestivals een leidraad geweest. ‘Wij onderscheiden ons van hen door newwave-acts te mixen met mainstream synthpopnamen’, legt De Ridder uit. ‘Aan die mix voegen we extra beleving toe. Mensen van onze generatie willen niet meer in de modder staan en alleen junkfood eten. In tegenstelling tot de vele Rewind-tournees treden artiesten bij ons op met hun eigen band, liefst in de originele bezetting.’