In een schuur in de bergen met Neil Young

Op zijn 14de album met Crazy Horse klinkt Neil Young zoals hij zich al sinds 1969 met zijn legendarische begeleidingsband laat horen: zoet en roestig.

Neil Young zat de voorbije twintig maanden niet stil. De Canadese rocker maakte van de pandemie gebruikt om de sluizen van zijn archieven helemaal open te zetten. Na de eerste lockdown stofte hij ‘Homegrown’, dat in in 1975 ergens tussen ‘Harvest’ en ‘Tonight’s The Night’ is gemaakt. Later volgden nog vier oude albums, waarvan de potige concertregistratie ‘Way Down The Rust Bucket’ uit 1990 met zijn legendarische begeleidingsband Crazy Horse eveneens een blijver is.

Op zakelijk vlak liet de zanger zich ook niet onbetuigd. Begin dit jaar stond hij in ruil voor 150 miljoen dollar de helft van de muziekrechten op meer dan 1.000 nummers af aan de beursgenoteerde investeringsgroep Hipgnosis. Daarmee trad hij in de voetsporen van Blondie, Shakira, Bob Dylan en Taylor Swift, die ook bezweken voor de goudkrush naar muziekrechten.

In zijn archief zou nog genoeg materiaal zitten om de rest van zijn dagen te vullen. En op zijn bankrekening staat intussen zoveel geld dat hij nooit meer uit zijn schommelstoel moet komen of een gitaar vastnemen. Maar wie dacht dat Neil Young op zijn 76ste op zijn lauweren zou rusten, vergist zich. Het is niet omdat het allemaal niet meer moet, dat het niet meer gebeurt. Zeker niet als de heren van Crazy Horse in de buurt zijn.

'Welcome back' van Neil Young & Crazy Horse.

De zanger riep hen afgelopen zomer naar een schuur in het Canadese deel van de Rocky Mountains. Daar namen ze ‘Barn’ op. Een opvallende aanwezige in de studio is de Crazy Horse-oudgediende Nils Lofgren, als vervanger van Frank Sampredo. Lofgren speelde mee op meesterwerken ‘Tonight’s The Night’ en ‘After The Gold Rush’. Meer dan zijn gitaarwerk springt hier zijn accordeonspel erbovenuit, zoals op de opener ‘Song of The Seasons’.

We weten al langer dan vandaag waaraan ons te verwachten als Neil Young met nieuwe muziek komt. Er zitten geheid een paar zoete liefdesliedjes tussen die klinken alsof ze rond een kampvuur worden gespeeld. Neil zingt nostalgisch over zijn jeugd en maakt zich occasioneel kwaad over de vernielzucht van de mens tegenover de planeet. Je wacht vol spanning op het moment waarop hij de volumeknop helemaal opendraait en roestige riffs over je uitstrooit. Het gebeurt allemaal op ‘Barn’, en het is niet speciaal slechter gedaan dan op de 13 andere Crazy Horse-albums, maar ook niet noodzakelijk beter. De songs konden beter uitgewerkt, en ook Neil’s typische onvaste klaagstem mist de force en het vuur van weleer. Drie sterren op vijf, mochten we bij De Tijd met zo'n beoordelingssysteem werken.