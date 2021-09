In november verschijnt een 'nieuw' oud album van David Bowie

Het album 'Toy' van David Bowie wordt posthuum officieel uitgebracht. Dat is bekendgemaakt via het Twitter-account van de overleden zanger.

David Bowie (1947-2016) nam 'Toy' in 2001 op. Het album zou enkele nieuwe nummers bevatten, maar vooral remakes van minder bekende nummers uit de jaren 60. Daaronder 'You've Got A Habit Of Leaving', dat oorspronkelijk in 1965 door de Britse zanger werd geschreven en uitgebracht toen hij als artiest nog onder de naam Davy Jones door het leven ging. Het nummer verscheen woensdag onverwacht als single op de streamingplatformen.