Jaap van Zweden verlaat New York Philharmonic

De Nederlandse dirigent Jaap van Zweden stopt midden 2024 als chef-dirigent van het befaamde New York Philharmonic. Dat maakte hij bekend in The New York Times.

Jaap van Zweden (60) stond nog maar sinds 2018 aan het hoofd van een van de beste en beroemdste orkesten ter wereld. Hij trad daarmee in de voetsporen van illustere voorgangers als Gustave Mahler, Leonard Bernstein en Pierre Boulez.

Zijn aanstelling lag niet voor de hand, zei hij in februari in een interview met De Tijd. Van Zweden was bijvoorbeeld niet de favoriet van The New York Times. Uitgerekend in die krant kondigt hij in een interview zijn afscheid aan.

Jaap van Zweden wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie.

De reden voor zijn vertrek is de coronapandemie. Die heeft hem duidelijk gemaakt dat er andere prioriteiten in zijn leven zijn dan het Amerikaanse orkest te leiden. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie.

Autisme

Van Zwedens derde zoon Benjamin heeft autisme. Met zijn vrouw Aaltje van Buuren - ze hebben vier kinderen - richtte hij de Stichting Papageno op, die met muziektherapie autistische kinderen helpt.

Van Zweden zei ook nog in het interview dat hij door de coronapandemie te weinig contact heeft met het orkest in New York en daardoor geen optimale band kon ontwikkelen. Dat is een rem voor de dirigent, omdat hij graag een orkest en de musici naar zijn hand zet.