Jaimie Branch blaast iedereen omver

Op het Brussels Jazz Festival is vrijdag een van de boeiendste blaasmuzikanten van het moment te gast. De trompettiste Jaimie Branch koppelt jazz aan een punkspirit.

Wie het grofkorrelig kopergeluid van de Amerikaanse Jaimie Branch (36) hoort, denkt dat de sixties terug zijn in de jazz. Haar trompetsalvo’s zijn hard, onverbiddelijk en verschroeiend maar ze worden gebracht met een onwaarschijnlijke aangeboren levendigheid en intensiteit. Denk aan Miles Davis in zijn wervelende fusionperiode. Of aan saxofonist Archie Shepp, die in de sixties het gezicht was van een generatie boze jazzartiesten die tegen sociaal onrecht opkwamen.

Net als hij laat Branch niet alleen haar instrument schreeuwen, ze zingt soms ook. Niet altijd even zuiver, maar wel puur en oprecht. Zoals op het elf minuten durende ‘prayer for amerikkka pt. 1 & 2’, dat op het eind vorig jaar verschenen ‘Fly or Die II: Birds Dogs of Paradise’ staat. De drie k’s in dit overrompelende nummer verwijzen naar de Ku Klux Klan. In het epische lied maakt de Amerikaanse zich geweldig boos op president Donald Trump.

Er bestaan eindeloos veel manieren om het geluid van een trompet te verbuigen. Het is het instrument dat het dichtst bij de menselijke stem staat. jaimie branch jazzmuzikante

De blanke Branch is kwaad omdat Amerika volgens haar gebouwd is op slavernij en racisme. Gelukkig weet ze dat militante muziek snel kan vervelen. Op ‘Fly or Die II’ is ze met mate woedend. Er mag al eens stevig gefeest worden, zoals in het levenslustige ‘nuevo roquero estéreo’. Live doet ze er, met een bassist, cellist en drummer, nog een schep bovenop.

Branch behoorde jaren tot de top van de jazzscene in Chicago. Enkele jaren geleden verhuisde ze naar New York, waar ze tot haar negende had gewoond. Terug in The Big Apple begon ze met haar eigen projecten. Drie jaar later wist ze met absolute zekerheid dat muziek haar leven zou worden. ‘Sommige mensen zijn geboren muzikanten, en ik ben zo iemand’, zei ze vorig jaar in een interview.

Schermvullende weergave ©rv

De interessantste jazztrompetist van het moment verbond haar naam al aan een breed scala aan projecten. In de jazzwereld, maar net zo goed in genres als punk, noise, elektronica en hiphop. Ze werkt niet alleen als componist en producer, maar ook als sidekick voor de jazzbassist William Parker en indiebands als TV on the Radio en Spoon. Altijd en overal blaast ze iedereen omver met haar trompet.

