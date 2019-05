Jan Raes stapt op als directeur van Concertgebouworkest Amsterdam

Directeur Jan Raes van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam heeft ontslag genomen, hij vertrekt in december.

De Belg en broer van sportjournalist Frank Raes is dan 59. Jan Raes heeft het orkest dan meer dan elf jaar geleid. De musicus zegt in een schriftelijke verklaring dat het befaamde orkest 'gebaat is bij een vers gezicht'. Iemand die 'richting zal geven aan een volgend tijdperk'.