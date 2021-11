Jan Swerts: onthaasten tussen de zerken

De Limburgse pianist Jan Swerts houdt ervan begraafplaatsen te bezoeken en grafspreuken te archiveren. Over dat ‘grafduinen’ maakte hij een album. ‘Het leven wordt nergens méér op scherp gesteld.’

Het spookt altijd een beetje bij Jan Swerts (44). Op de eerste drie albums zette de neoklassieke pianist verlies en de schoonheid van vergankelijkheid centraal. Zijn vierde album, ‘Oud zeer’, noemt de Limburger zijn ‘kerkhofplaat’. De verzameling tedere pianoliedjes vormt de soundtrack bij zijn gedachten over de eindigheid van het leven.

Zijn fascinatie voor begraafplaatsen begon op het kerkhof van Brustem, waar we elkaar ontmoeten. Zijn grootmoeder woonde vlakbij en als kind kwam hij met zijn broer en neef tikkertje en verstoppertje spelen tussen de graven. Intussen ligt zijn grootmoeder hier te rusten, net als zijn moeder, die hij zes jaar geleden aan kanker verloor. Zijn grootvader ligt hier ook. Swerts heeft hem nooit gekend: zijn moeder was pas drie toen haar vader uit het leven stapte.

De zelfdoding vormde indirect de aanleiding voor ‘Oud zeer’. Omdat de traumatische dood in de familie zo’n taboe was, ontwikkelde Swerts van jongs af een fascinatie voor de smartelijke verhalen achter grafzerken. ‘Toen mijn opa’s dood oud zeer was geworden, waren de meeste mensen die iets over hem konden vertellen zelf overleden. Het wakkerde mijn interesse voor zerken alleen maar aan.’

Eerst wilde Swerts een boek maken met verhalen achter willekeurige graven van onbekenden. Een titel had hij al: ‘Graven naar verhalen’. Hij had ook al opzoekwerk gedaan naar het verhaal achter één grafzerk op dit kerkhof. Dat van een jong gestorven vader en zijn dochter, die ook maar 33 werd. Moeders naam staat ook op de grafzerk, maar zij ligt elders begraven.

Schoonselmappen

Uitgevers vonden het idee voor een grafzerkenboek vol levensverhalen van dode mensen te morbide. Dus zette Swerts zijn fascinatie op muziek. ‘Oud zeer’ bevat tien pianotracks, vernoemd naar grafschriften die hij tijdens zijn omzwervingen aantrof. Swerts trekt meerdere keren per week naar een begraafplaats. ‘Ik ben een nachtbraker en een wandelaar. Ik wandel graag in de velden van Haspengouw. Veel dorpjes hebben hier nog een eigen kerkhof. Meestal zijn die ’s nachts gewoon open.’

Grafspreuken noteert Swerts in een schriftje. Van sommige graven neemt hij foto’s. Alles verdwijnt in een databank. Zijn ‘schoonselmappen’ tellen intussen zo’n duizend spreuken en beelden. Sommige van spreuken benadrukken de eeuwigheid. ‘Alles vergaat, alles verdwijnt’ bijvoorbeeld - het laatste nummer van de plaat - komt alleen al op de begraafplaats in Brustem drie keer voor. Andere liedjestitels klinken spookachtig, zoals ‘Dezen killen grond’, ‘Ligt hier zacht en stil’ of ‘En mochten u niet behouden’.

Nochtans is de sfeer op ‘Oud zeer’ niet deprimerend of zwartgallig. Eerder melancholisch en contemplatief. Swerts laat graag veel ruimte tussen de noten, wat weidsheid brengt. Structurele herhalingen van een enkel akkoord worden ondersteund door strijkers, een synth, een gitaarakkoord of Swerts’ ijle zang.

Swerts verklankt de verhalen van pijn achter de sierlijke zerken. ‘Kerkhoven waren ooit plekken vol leven. Onze doden behoorden tot onze gemeenschap. De afgelopen tweehonderd jaar zijn we ze gaan wegduwen. We bouwden nieuwe begraafplaatsen buiten onze steden en dorpskernen. De mensheid kan niet goed omgaan met haar eigen vergankelijkheid.’

Een kerkhofkuur op tijd en stond geneest ons van onze illusie van eeuwigheid. ‘Onze samenleving is geënt op de oplosbaarheid en de controleerbaarheid van alles. We geloven in onze eeuwigheid, terwijl we al vanaf ons 21ste beginnen af te takelen. We creëren onze eigen hemel op sociale media. Hoe meer likes we krijgen, hoe meer we hopen dat het feuilleton van ons leven langer duurt. Maar denken dat we een permanente tatoeage op de tijd zetten, is onzin. Tenzij je een wereldleider of een groot kunstenaar bent geweest, sterf je hier een dood die leidt tot de eeuwige vergetelheid. Ik vind dat een troostende en geruststellende gedachte.’

Swerts houdt ook van de onthechting en de onthaasting die begraafplaatsen bieden. Wie ‘De nieuwe stilte’ las, het boek dat hij vorig jaar met journalist Lander Deweer schreef, weet dat de muzikant een extreme stiltejunkie is. ‘Hier komt alles tot stilstand. We lijden allemaal een opgejaagd leven en lijken niet in de gaten te hebben hoe ongezond dat voor onze psyche is. We zijn elkaar zoals kikkers in heet water aan het kapotkoken in een bad van lawaai en gejaagdheid. We moeten twintig dingen hebben gedaan voor we vinden dat we een goede dag hadden.’

Op een begraafplaats vallen ego, ambitie en zelfprofilering weg. Jan Swerts Pianist en componist

Daarom komt hij hier graag op een bankje zitten of tussen de zerken wandelen. ‘Ik wil kerkhoven promoten als plekken van rust en contemplatie. Ego, ambitie en zelfprofilering vallen weg als je weet dat dit je finale bestemming is. Het leven wordt nergens méér op scherp gesteld.’