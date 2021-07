Jaouad, een stem voor alle kleuren van de regenboog

Hij manifesteerde zich als spreekbuis voor de LGBTQI-gemeenschap en artistieke veelvraat, maar deze zomer kan ook het podiumbeest in Jaouad weer los. Op het tijdens de lockdown uitgebrachte album ‘Messias’ verbond hij zijn kwetsbaarheid met veerkracht

'In het begin werd ik door de media niet gezien als een volwaardige artiest, maar als de homo en moslim die af en toe zijn stem verheft', zegt Jaouad Alloul (35). De autobiografische R&B- en soulpopsongs op zijn langspeeldebuut ‘Messias’ belichten zijn hobbelige parcours. Hij kwam na het rebelleren tegen een omgeving die zijn geaardheid niet aanvaardde alsnog op zijn pootjes terecht.

Na zijn avonturen als drag volgden een halvefinaleplaats in 'The Voice van Vlaanderen', zijn eerste stappen in het amateurtheater en ‘De Meisje’, een succesvolle monoloog waarin hij zijn verleden - hij had altijd het gevoel een jongen te moeten spelen - voor het eerst publiekelijk van zich afschudde.

'Het is een sneeuwbaleffect geweest', zegt hij. 'De pandemie heb ik vooral aangegrepen om nog beter na te denken over wat ik precies wilde vertellen. Was dat in ‘De Meisje’ nog mijn persoonlijke verhaal, dan wil ik met toekomstige projecten mijn favoriete thema’s zoals gender, seksualiteit en religie algemener maken.'

Dat doet hij al in zijn muziekcarrière. De reikwijdte van zijn dramatische tenorstem, die van ‘Hard To Love’ een pakkende bekentenis maakt, ontdekte hij tijdens de musical ‘Rent’. Daarin vertolkte hij de rol van de travestiet en muzikant Angel.

Als inspiratiebronnen noemt Jaouad Grace Jones, Tina Turner, Prince en Beyoncé, 'artiesten die niet alleen vocaal maar ook visueel iets vertellen.'

Om zijn ambities kracht bij te zetten richtte hij samen met zijn vriend Jeroen Vanluyten het mediaplatform sjamaan.media op. 'Zo wil ik meewerken aan een betere representatie van vrouwen en mensen van kleur in de samenleving. Intussen blikten we videoreportages in voor het Antwerpse ModeMuseum. Dit najaar brengen we een kortfilm uit en er wordt geschreven aan een theatertekst. Maar onze belangrijkste release tot dusver is ‘Messias’. Dat was de schreeuw die er eerst uit moest, over het opnemen van de familiebanden, de kracht van vergeving en de zoektocht naar liefde in plaats van bedpartners.'

'Mijn lijdensweg is afgelopen', zegt hij tevreden. 'Op mijn 35ste vind ik het fijn om Jaouad te zijn, de beste basis om mijn leven en kunstenaarschap op te bouwen.'