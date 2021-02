Jazzlegende Chick Corea overleden...

De Amerikaan verdiende in de jaren '60 zijn eerste sporen in de jazz, met grootheden als Herbie Mann en Stan Getz en later als onderdeel van de band rond trompettist Miles Davis. Hij speelde onder andere mee op de baanbrekende albums 'In a Silent Way' (1969) en 'Bitches Brew' (1970), de albums die de deuren van de jazz openzetten richting een meer elektronisch geluid.