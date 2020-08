'Je staat alleen als je loyauteit in vraag stelt'...

Natuurlijk trilde de lip van Jan Raes toen hij bij het afscheid van zijn overleden moeder Bachs Sarabande voor fluit speelde. Maar in dat detail zit het leven. ‘Je moet je kwetsbaar durven op te stellen’, zegt de directeur van Opera Ballet Vlaanderen. Wandelend door Zelzate wordt dat de, evident rode, draad. ‘Kunst kan alleen gevaarlijk zijn.’

Eerst een herinnering.

Jan Raes is 13 en terwijl zijn vader aan de rand van een Duits woud in zijn boek leest, oefent hij op zijn dwarsfluit een sonate van Händel en een sonatine van Peter Cabus. Ze zijn onderweg naar Bayreuth waar ze naar ‘Tristan und Isolde’, de opera van Richard Wagner, gaan kijken en luisteren. Onderweg zijn ze lang. Twee weken duurt de reis. Uren in de auto, wandelen in de bossen, eindelijk praten. ‘Hij was al jaren op zoek naar kaartjes voor die opera en toen hij ze had, werd mijn moeder ziek. Dus ging ik mee. Bayreuth was toen nog fantastisch. Later ben ik er professioneel vaak geweest, nu is het net als Salzburg en Luzern vooral iets snobistisch waar bedrijven komen netwerken.’

Jan Raes Jan Raes (volgende week 61) werd geboren in Antwerpen, studeerde dwarsfluit aan het Conservatorium van Antwerpen en moraalwetenschappen aan de Universiteit van Gent. Hij werd eerst docent en later directeur van het Vlaams Koninklijk Conservatorium Antwerpen. In 2000 werd hij intendant van de Filharmonie. Vanaf 2004 was hij directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, in 2008 verhuisde hij naar het Koninklijk Concertgebouworkest. Daar bleef hij algemeen directeur tot begin dit jaar. In februari werd hij directeur van Opera Ballet Vlaanderen. Hij schreef een aantal boeken en ontving meerdere onderscheidingen. In 2014 werd Raes de titel van baron verleend. Hij woont in Antwerpen en heeft drie kinderen.

Terwijl hij dit vertelt, gebeurt wat je op tv nooit gelooft. De kijker denkt: opgezet spel. Dat is het hier niet. We staan aan het Kanaal Gent-Terneuzen en net nu vaart het binnenschip Wagner voorbij. De ogen in de altijd open blik van Jan Raes springen bijna open van geluk. ‘Zie je dat?’

We zien dat. We zien die ogen, de verwondering, de traag glijdende Wagner. ‘Ik heb een haat-liefdeverhouding met Wagner. Een geniale componist, in die opera zitten fantastische kwartieren. Maar ook hele lange uren en de teksten zijn vaak belachelijk. De opera begon op de middag. Mijn vader vertelde vooraf wat in het eerste deel zou gebeuren en tijdens de pauze van anderhalf uur wat nadien. Vandaag is hij 90 en de jongste jaren wil hij niet meer naar Wagner luisteren.’

Ik ben niet jaloers op het voetbal, ik ben nooit jaloers. Maar net als in opera en ballet draait het om beleving. Voetbal zonder publiek is zinloos. Jan Raes Directeur Opera Ballet Vlaanderen

Wellicht was Wagner nooit in Zelzate, waarom zijn wij hier trouwens? Raes stelde het voor. Natuurlijk was wandelen in Antwerpen een eerste plan, nu hij er weer thuiskwam na zestien jaar Nederland. Maar wandelen en praten met een mondmasker? ‘Zullen we in Zelzate afspreken?’, zei hij. ‘Ik was er nooit eerder.’ Googelend vond hij het water dat er tussen Gent en Terneuzen stroomt, het oude café Regina dat heropent, het bijna unieke bestuur van de sp.a en de PVDA, de straks verdwijnende wijk Klein-Rusland en zelfs muziek. ‘Rony Verbiest is een van de bekendste accordeonisten van ons land. Samen met organisten zijn accordeonisten vaak bij de betere musici, ze kunnen ongelooflijk improviseren. Ik vroeg me af hoe de plek waar hij vandaan kwam, eruitziet.’

Accordeon zou nu passen, bij het zweet van deze zomerdag in Zelzate. Nooit lag het warme zuiden zo noordelijk. Zelzate heeft meer voordelen en een ervan is dit: zo dicht bij de grens kijkt de ober van café Century niet vreemd op als Raes ‘een Spa blauw’ bestelt. De taal van Nederland is nog niet uit zijn mond gesleten.

Hij ontvluchtte dus de stad die een avondklok instelde, ongezien sinds de oorlog. Triest, zegt hij. Daarmee bedoelt hij niet onnodig, belachelijk, overdreven. Nee. Triest. In deze betekenis: ‘Ik hou van de stilte, maar dit is bijna akelig. Gisteravond had ik lang gewerkt en om 9 uur stapte ik de straat op om iets te eten. De keuken van het eerste restaurant was al dicht. Ik moest bij vijf zaken langsgaan om iets te vinden. Soms merk ik dat ik zelf argwanend word. Het is vreemd om dat vast te stellen. Iemand kwam op me af met een mondmasker, maar te dichtbij, vond ik. Tot bleek dat het de man van het restaurant was die mijn naam kwam registreren.’

‘Ik kan het niet inschatten’, zegt hij dan. ‘Ik ben geen grondwetspecialist en geen viroloog. Maar in de weken voor de beslissing van Cathy Berx zag ik veel onacceptabele samenscholingen. Onder druk van de economie kwam de versoepeling te snel, denk ik. Men had beter naar de virologen moeten luisteren. Zo’n betoging als in Berlijn, dat is toch eng? Daar zit veel angst en populisme achter en enkele populistische leiders gooiden olie op het vuur. Al vind ik dat de gemiddelde mens zich hier aan de regels houdt. In Nederland vragen Femke Halsema (de burgemeester van Amsterdam, red.) en Ahmed Aboutaleb (de burgemeester van Rotterdam, red.) ook een mondmasker te dragen, maar niemand luistert. Nederland heeft 17 bondscoaches en 17 miljoen virologen. (lacht)’

Om corona kun je echt niet heen. Zesde zomerwandeling, zesde passage, zelfs in Zelzate. Een ongeziene impact. Opera Ballet Vlaanderen (OBV) schrapte 132 voorstellingen, de crisiscel die Raes op 10 maart oprichtte, besloot op 11 maart dat het huis dichtging. ‘Stel dat in de orkestbak één zieke valt, dat iemand sterft of dat iemand uit het publiek later sterft… Moet je dàt risico lopen om economische of financiële redenen? Ik stelde in de eerste week drie criteria voorop: veiligheid, solidariteit en het financiële. (glimlacht) Natuurlijk is het raar dat een vliegtuig vol mag zitten, maar ik vond dat een degoutant opbod ontstond van cultuurhuizen die tot de laatste seconde voorstellingen met maximaal 999 mensen wilden organiseren. Wij sloten. Alleen de crisiscel vergaderde tot 19 maart, weliswaar met afstand, in het huis. Vijf van de twaalf leden kregen later toch corona. Van het orkest lag iemand weken op intensive care. Die collega zal maanden moeten trachten te herstellen. We hebben week na week alles uitgesteld, maar het is helaas niet anders.’

Corona biedt een historische kans. Dit is het moment om ons af te vragen: waar willen we over 20 jaar staan met kunst en cultuur?

Is het virus de ultieme confrontatie met de nederigheid van de mens? We zijn niets.

Jan Raes: ‘Het allerkleinste leidt de weinig bescheiden mensheid terug tot de ware proporties, ja. Wij hadden nog maar weinig meegemaakt als je het vergelijkt met onze ouders en grootouders. Wij, geprivilegieerde mensen, namen alles for granted. Nu komen veel crisissen samen: ecologische, economische, culturele en medische. Dat creëert meerdere breuklijnen. Je moet echt nadenken over wat je belangrijk vindt. Het was al aangekondigd. Bill Gates gaf ooit een TED Talk die ervoor waarschuwde. We hebben veel genegeerd. We hadden het kunnen weten. Dat is een les. Ook voor mij. Ik vond het nieuws overdreven en de journalisten te hijgerig. Toen ik Wim De Vilder in ‘Het journaal’ bij Maggie De Block en Marc Van Ranst hoorde doorvragen, werd ik zelfs kwaad. (met een glimlach) Ik wil me alsnog verontschuldigen bij Wim.’

Vanuit de cultuursector wordt nu opgeroepen om de huizen opnieuw te mogen openen.

Raes: ‘De situatie is bij ons bijzonder, want in Antwerpen zitten we met een semilockdown. Maar we hebben ook een Gents huis hé. Natuurlijk is de goesting groot. Dansers zijn heel fysiek, pakken elkaar constant vast, ze zijn jong. We hebben les op afstand gegeven, in materiaal voorzien, miniaturen ontwikkeld. Maar grote producties zijn nu onmogelijk. Dansers zijn topsporters, die hebben vier maanden nodig om in topvorm te zijn.’

‘Ik las wat minister Ben Weyts besliste over het voetbal in Antwerpen, maar ik ben het er niet mee eens. Uit jaloezie? Ik ben niet jaloers op het voetbal, ik ben nooit jaloers, dat is vergif. Ik begrijp het argument van de commercie en de tv-rechten. Maar net als in opera en ballet gaat het om beleving. Je maakt iets voor mensen. Er is verbinding. Ik weet van mijn broer (Frank, de voetbalcommentator, red.) hoe bizar het is een wedstrijd zonder publiek te verslaan. Voetbal zonder publiek is absurd, want de reden van het bestaan is spel, gevolgd door de fans en de gemeenschap. Dat is existentieel en die basis valt weg. Daarom is voetbal zinloos nu. Of je nu in een vleesfabriek werkt, bij een voetbalploeg speelt of een koorlid of balletdanser bent, de richtlijnen en vooral het virus zijn er voor iedereen. Het is niet economie of cultuur. Overstijg dat en kijk wat kan. Je kan even niet funshoppen. Is dat erg? Nee, er is nu iets belangrijkers.’

Vroaaaaaaar. Een oude chopper impressioneert de terrassen op de Zelzaatse Grote Markt. ‘Kijk eens waar ik mee rijd, kijk eens wie ik ben.’ Jan Raes stopt zijn wijsvingers in zijn oren. Al dat lawaai. Wandelen maar. Dat deed hij, nu er wat vakantie is, een weekje in de Franse Alpen bij Mégève. Terugvallend op zichzelf of, zoals Fréderic Gros in ‘Wandelen, een filosofische gids’ schreef: ‘Onder het wandelen ontsnap je juist aan het idee van identiteit, aan de verleiding iemand te zijn, een naam en geschiedenis te hebben.’

‘Op mijn nachtkastje liggen de verzamelde gedichten van Joseph Brodsky, maar ik las ook ‘Tussen iemand en niemand’, zijn verzamelde essays. ‘Het is goed dat we veel vergeten, anders zouden we niet overleven’, schrijft hij. Het gaat over uit je ego stappen. Daar heb ik de jongste tijd veel over nagedacht. Mijn leven is veranderd door weg te gaan uit Nederland en natuurlijk door corona. Maar we zijn heel ons leven onderweg. Soms is dat een vlucht. Ik was vaak op hotelkamers en in luchthavens. Zelfs alleen in het vliegtuig zitten is even niemand zijn. Het is goed geregeld niet ‘in functie’ te zijn. Je mag je niet identificeren met je functie. Als je bovendien heel hard werkt en je slaapt weinig, valt je helderheid weg. Daar moet je voor opletten. Dus als je het niet weet, beslis je beter morgen. Als je slaapt, ben je trouwens ook niemand.’

Is ‘niet weten’ lastig? Noam Chomsky tweette deze week deze quote van de filosoof Bertrand Russell: ‘The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves and wiser people are so full of doubt.’ Volgt u dat?

Raes: ‘Het is een beetje cultureel gebonden hoe je in gebalanceerde beslissingen twijfel en ambiguïteit toelaat. De componist Leonard Bernstein zei dat elk kunstwerk ambigu is omdat het gelaagd is. Ik heb altijd schrik van mensen die nooit twijfelen of zichzelf heel ernstig nemen. Dat was de kracht van Jean-Luc Dehaene. In het weekend haalde hij zijn patatjes uit de grond. Volgens mij bewust. Ooit ontmoette ik Desmond Tutu (de Zuid-Afrikaanse geestelijke en Nobelprijswinnaar, red.), die altijd straalt, lacht en onnozel doet. Veel hoogbegaafde mensen en artiesten zijn zo.’

‘De heerlijkste tijd in Amsterdam was die met Mariss Jansons (de in 2019 overleden Letse dirigent die het Koninklijk Concertgebouworkest twaalf jaar leidde, red.). Hij had zeven portemonnees met kleingeld uit allerlei landen omdat hij op de luchthaven zelf een koffie uit de automaat wilde halen om je te trakteren. Zijn karretje met bagage wilde hij zelf duwen. Dat lijkt niets, maar voor sterren als Jansons stonden altijd twintig mensen klaar. Sommige ego’s zijn zo groot dat ze altijd willen dirigeren. Zo was hij niet. Zijn vader, zelf dirigent, had hem gezegd: ‘Je dirigeert beter één concert te weinig dan een te veel.’ Dat had hij onthouden.’

Zag u die mensen twijfelen?

Raes: ‘Op het podium niet, dan kun je niet twijfelen. Zuid-Europese maestro’s verdragen veel minder tegenspraak dan Noord-Europese. Jansons sukkelde met zijn hart en sliep slecht. Omdat het nooit goed genoeg was. Hij bleef maar opmerkingen maken in de rand van de partituur. Hij was een perfectionist. Een orkest leiden is een beetje als paardrijden. Hoe beter het orkest of het paard, hoe meer je kan loslaten.’

‘Bernard Haitink (een Nederlandse dirigent, red.) zei weinig tijdens repetities. Soms zette hij ze zelfs vroegtijdig stop en gaf het orkest veel ruimte. Maar daar speelde ook de angst van een onzekere man. Telkens Haitink een symfonie moest opnemen, kocht hij de partituur nieuw. Blanco, alsof het de eerste keer was, zich afvragend: wat zegt die symfonie van Beethoven me vandaag? Dat vind ik een prachtige houding.’

Zitten er ook lessen in voor een bedrijfsleider?

Raes: ‘Echt luisteren is een kunst waar je je hele leven moet aan schaven. En dan eigen inzichten kiezen. Maar veel heeft ook met loyauteit te maken. Je staat natuurlijk eenzaam als je loyauteit in vraag stelt.’

Omdat ze noodzakelijk is?

Raes: ‘Soms moet je iemand loslaten, met het nodige verdriet. Iemand waar je artistiek achter staat, maar die je in het bedrijf niet meer kan verdedigen. Ik las in Renate Rubinsteins boekje ‘Mijn beter ik’, over haar liefdesrelatie met Simon Carmiggelt, dit van Carmiggelt: ‘Vrienden neem je nooit iets kwalijk.’ Dat vond ik een heel integere uitspraak. Vriendschap stelt geen voorwaarden.’

Verwijst u naar Daniele Gatti, de dirigent met wie u de samenwerking stopte na aantijgingen over grensoverschrijdend gedrag?

Raes: ‘Dat was heel moeilijk. Het blijkt heel moeilijk om professioneel een vriendschap te smeden. Je kan sympathie, waardering en vertrouwen hebben, maar vriendschap is ook zonder belang. En in een bedrijf zijn er meerdere belangen. Daarom ben je als bedrijfsleider af en toe eenzaam.’

We lopen op de brug boven het statige Kanaal Gent-Terneuzen en denken weer aan de accordeon van Rony Verbiest. ‘Etre né quelque part’ is een chanson van Maxime Le Forestier die vertelt: je kiest de plek van je wieg niet. Die plek bepaalt veel. Maar, vindt Raes, niet alles. ‘Ik moet aan ‘Songs for Drella’ van Lou Reed en John Cale denken. Het is een ode aan Andy Warhol, die vond dat hij Baltimore moest verlaten omdat hij zich daar niet kon ontwikkelen. Natuurlijk kan dat wel, maar de context waarin je opgroeit helpt.’

Misschien moeten we eens naar zijn context kijken. Zijn oudere broer Peter was kapitein op de lange omvaart, werd later directeur operaties bij de rederij Exmar, was ook onder meer CEO van Sea Invest en is tot vandaag voorzitter van de raad van bestuur van de Hogere Zeevaartschool. Broer Frank kennen we: voetbal, België-Japan, Chadli! Hij zit vol muziek. Waar zit die draad?

‘Mijn grootmoeder aan moederskant kwam uit een heel arm gezin op ‘den Dam’ in Merksem. Ze was heel ziekelijk en kwetsbaar, maar kon toch trouwen en mijn grootvader geloofde heel erg in dat mooie meisje. Dat was begin jaren 20. Ze werd meteen, toen al, vegetariër en ze gingen wonen op een stuk grond in Mariaburg, een gehucht van Brasschaat. Uiteindelijk werd ze 99. Mijn moeder en haar broers bleven daar wonen, wij groeiden er op.’

‘Mijn moeder speelde piano en klavecimbel, haar broer richtte de lokale steinerschool op en die andere broer de jeugdmuziekacademie. Dat was de artistiek ambachtelijke tak van de familie. Er werd muziek gemaakt, geschilderd, geëtst, gebreid, noem maar op. En dan had je mijn vaders zakelijke kant. Hij verkocht verzekeringen. Maar hij was ook in sport geïnteresseerd, had bij Rik Coppens in de klas gezeten en kwam altijd kijken als Frank en ik voetbalden. Bij min 10 of in de modder: hij was er. Mijn ouders lieten ons doen. Ze tekenden ons rapport, maar maakten er nooit opmerkingen over. Ze waren vooral niet te bang, niet overbeschermend. Dat is misschien wel het belangrijkste geschenk dat ze ons gaven.’

In die wereld werd hij dus groot. Voetballend bij FC Mariaburg (‘Ik was midvoor. Of ik goed was, moet je aan Frank vragen.’), maar ook reizend. Nooit zomaar. Niet naar het strand, wel om beelden, musea en kerken te zien. Denkend aan Le Forestier: ‘Etre né quelque part, c’est partir quand on veut/revenir quand on part.’

‘De voorbije zes maanden las ik geen half boek, vreemd genoeg, maar nu ben ik bezig aan ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer. Gewéldig. Dat gaat over moéten reizen. Ik ben blij dat ik even thuis kan zijn met een boek of met vrienden en geliefden, maar ik ben dankbaar dat ik ooit Sjanghai en Seoel zag. Door ‘RCO meets Europe’ (een project waarin het Koninklijk Concertgebouworkest naar 28 Europese landen reisde, red.) was ik in Bulgarije, Roemenië en Malta, plekken waar ik anders niet zo snel zou komen. Je moet geen vijf keer naar Malta, maar toch.’

‘In april wilde ik naar Cuba, dat kon nu natuurlijk niet. Ik zou ook de piramides in Egypte willen zien en meer van Afrika. Dat zou ik deze zomer met de kinderen doen, maar het werd Le Touquet aan de Franse kust. Vorige week stonden we in de kathedraal van Amiens en ik vertelde mijn dochter dat die een van de hoogtepunten van de Europese kunstgeschiedenis is. (lacht) ‘Dat vind jij’, zei ze.’

U wil het hen wel laten zien.

Raes: ‘Mijn kinderen zijn 17, 14 en 12. Onderweg reden we eerst langs Passendale om Tyne Cot Cemetery te bezoeken. Uiteindelijk worden ook zij nog altijd bepaald door die Eerste Wereldoorlog. Het was er stil en ik vind dat ze dat kerkhof waar ook Canadezen en Zuid-Afrikanen liggen, moesten zien. Hun overgrootvader was secretaris van Cyriel Verschaeve, de onderpastoor die in de oorlog ontzettend foute adviezen gaf. Mijn vader heeft die periode beleefd van zijn 12de tot zijn 16de. Toen hij met pensioen ging, schreef hij in zijn tuinhuisje een boek over die jeugd dat hij in drie exemplaren liet drukken. Een voor elk van zijn zonen. Op een kerstfeest gaf hij ons dat. Hij is nog altijd boos op zijn vader.’

Omdat hij die keuze maakte om achter Cyriel Verschaeve te staan?

Raes: ‘In de oorlog werd mijn vader naar een Duits internaat gestuurd. Hij is daar gevlucht om zijn ouders te zoeken. De dag voor het bombardement was hij in Dresden. Na de oorlog ging mijn grootvader de gevangenis in en mijn vader mocht niet studeren. Daarom eindigt zijn boek kwaad. Hij was 19 toen hij met mijn moeder trouwde.’

Ideologie wordt vaak doorgegeven tijdens de opvoeding. Dat is niet gebeurd.

Raes: ‘In Duitsland wordt er in veel families nog altijd niet over gesproken. Wij kunnen niet tegen autoriteit, misschien komt dat daar nog van. Als student bracht ik ontelbare uren bij de familie Kruithof door. Ook dat bepaalde me, net als lezen. En Frank. Die las meer dan ik en ging vaker in discussie. Frank leerde me discussiëren. Ik was heel timide en als je elke dag drie tot zeven uur fluit speelt, ontwikkel je weinig sociale skills. Ook als je lesgeeft aan telkens één student niet. Ik ben heel blij dat ik daar uitgestapt ben.’

Mijn broer leerde me discussiëren. Ik was heel timide en als je elke dag drie tot zeven uur fluit speelt, ontwikkel je weinig sociale skills.

Waarom koos u voor de fluit als instrument?

Raes: ‘In Mariaburg speelden twee ooms viool. Een van hen bouwde zijn instrumenten zelf, het ging er heel ambachtelijk aan toe. In het begin speelde ik piano met mijn moeder, maar ook blokfluit. Eigenlijk wilde ik hobo spelen, maar dat dure instrument lag niet in het blikveld van mijn ouders. Fagot dan maar, dacht ik. Ook die beslissing schoven ze voor zich uit. Op een dag namen ze me mee naar een concert in het Rubenshuis. Gustav Scheck, de beroemdste Duitse fluitist ooit, speelde. Die avond werd ik verliefd op de dwarsfluit. Jaren later ontmoette ik een violiste die getrouwd was met Michael Scheck, de zoon van Gustav. Hij werd de eerste hoboïst van de Filharmonie in Antwerpen. Nog later volgde ik hem op als directeur van het Antwerps Conservatorium. En weet je wat? Mijn dochter kreeg vioolles van Tatjana Scheck, de dochter van Michael. Drie generaties Scheck hebben ons dus bepaald.’

Ondertussen is het binnenschip Wagner gepasseerd, de zomer zindert tussen Gent en Terneuzen, via de muziek denken we aan wat de dirigent Philippe Herreweghe ooit zei. Dat hij door al die jaren met muziek bezig te zijn te veel technisch luistert. Te analytisch. Zelf vertelde Raes eens dat een beeld van Brancusi in het Centre Pompidou hem als eerste van de sokken blies. Is kunst ondertussen werk? ‘Ik had niet alleen zes maanden geen boek gelezen, ik had ook geen cd beluisterd. Tot ik vorige week ‘De Vuurvogel’ van Stravinsky hoorde. Na die lange stilte, die ik niet erg vond, werd ik daardoor weer diep geraakt. Net als door de kathedraal van Amiens. Ik ben niet gelovig, maar dat gevoel overstijgt dat. Schoonheid is spiritueel. Hoe kun je komen tot iets zo grensverleggend of innovatief? Dat beeld van Brancusi is niet complex, maar het was het begin van het modernisme. En kunst is altijd gevaarlijk. Gevaar dat je als kunstenaar moet opzoeken.’

Ik heb zes maanden geen boek gelezen of cd beluisterd. Tot ik vorige week Stravinsky hoorde. Na die lange stilte werd ik daardoor weer diep geraakt. Jan Raes Directeur Opera Ballet Vlaanderen

De Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee zei in ‘Het boek van de schoonheid en de troost’ van Wim Kayzer dat in ellende geen schoonheid zit, maar dat het wel een bron van inspiratie kan zijn.

Raes: ‘Corona biedt een historische kans. Het is een cesuur. We kunnen kunstgeschiedenis schrijven. Ik hoop dat Vlaanderen, België en Europa echt ambitieus zijn om beter te doen. Niet alleen de grote huizen, ook de experimentele kunsten. Het gaat er dus niet over of je in Europa 300 of 400 operahuizen nodig hebt of dat je het erfgoed alleen maar moet restaureren. Je moet het gevaar opzoeken, innoveren, nieuwe interpretaties maken, hercreëren. Kijk naar die nieuwe verfilming van ‘Berlin Alexanderplatz’. Dat bedoel ik. Dit is het moment om ons af te vragen: waar willen we over 20 jaar staan met kunst en cultuur?’

Is dit het moment waarop de aan Winston Churchill toegeschreven quote ‘Then what are we fighting for?’ past? Zijn antwoord op de vraag waarom in tijden van oorlog nog geld naar cultuur moest gaan.

Raes: ‘Duits kanselier Angela Merkel heeft onlangs ook zoiets gezegd. Als het stof wat gedaald is, hoop ik op dat inzicht. Elke goed draaiende economie leeft met een goed kunst- en cultuurlandschap. Cultuur is als topsport, aan mediocriteit heb je niets. Onder minister Bert Anciaux is volgens mij tijd verloren. Het was goed dat hij cultuur bij de elite wilde weghalen en participatie moet uiteraard bovenaan de agenda staan. Maar dat lukt alleen als je van onderuit steunt, in het dag- en kunstonderwijs. Voor iedereen. Als je diepgang en muzische vaardigheden structureel stimuleert. Veel geld is versplinterd. Terwijl je speerpunten moet maken. Duitsland heeft 260 operahuizen, daar kan routine in sluipen. Je moet nu vooral ambitieus zoeken naar waarachtigheid en dus, opnieuw, naar gevaar. Weg met de routine. Wat Philippe Herreweghe, Bjorn Schmelzer en Alain Platel doen, zijn daar voorbeelden van. Je moet je publiek ernstig nemen. Dat is ook mijn oproep aan de VRT: infantiliseer niet. Er is behoefte aan een lang gesprek op tv.’

Vindt u in de operageschiedenis iets dat al eeuwenoud is, maar dat iets kan vertellen over leven in coronatijden?

Raes: (lacht) ‘De Afscheidssymfonie van Haydn (waarin de muzikanten een voor een het podium verlaten, red.) misschien? Ik lach maar, eigenlijk zou je het omgekeerde moeten maken. Iets dat opbouwt, want we missen de genegenheid en het samenspel enorm. Ik vind het vreselijk dat ik moet opletten als ik bij vrienden ben. Het is pas door de grens in de intimiteit op te zoeken dat je iemand leert kennen. Misschien dus ‘Romeo en Julia’, dat vertelt over de sterke liefde? Of ‘Cosi fan tutte’, waarin iedereen verschillende rollen speelt.’

‘Jaag me niet op, ik ben aan het werk en niet op de vlucht’: achter een venster in zomaar een Zelzaatse straat valt dit bordje op. Zomaar komt de vluchtelingenproblematiek in dit verhaal. Raes’ Koninklijk Concertgebouworkest ging met kleine ensembles in Nederlandse vluchtelingenkampen spelen en op de website van Opera Ballet Vlaanderen staat een statement naar aanleiding van Black Lives Matter. Belangrijk vindt hij. Engagement. Daar moest hij trouwens ook in Nederland voor ijveren. ‘Het was er evenmin evident, er is nog weinig midden. Nederland is chauvinistischer en gepolariseerder dan wij denken.’

Liet u iets achter in het Concertgebouw? Beroemde componisten zijn er vereeuwigd in de zaal. Wie 25 jaar in dienst was, staat gebeiteld in de muren en alle dirigenten kregen een geschilderd portret.

Raes: ‘De laatste twee jaar stak ik veel tijd in een nieuw pand, het RCO House. We kochten een oude school op het Museumplein die we renoveerden. Dat gebeurde dankzij 10 miljoen euro aan giften. Zelf schonk ik 10.000 euro en wie dat bedrag schonk, kreeg zijn naam op een zuil. (lacht) Bij mijn afscheid kreeg ik een boekje waarin verschillende mensen iets schreven. Philippe Herreweghe bijvoorbeeld, maar ook de Nederlandse koningin.’

Dat doet me eraan denken dat u baron bent.

Raes: ‘Toen ze dat in Nederland vernamen, vonden ze dat indrukwekkend. Zelf vind ik het een schouderklopje, een hele eer, maar niet meer. Je tracht het goede te doen. Ik gebruik die titel nooit, hij staat niet op mijn visitekaartje.’

U moest wel een spreuk kiezen voor uw wapenschild. ‘Het toeval toelaten’, werd dat. Werd u zo ook directeur van Opera Ballet Vlaanderen en niet de nieuwe baas van Bozar?

Raes: ‘Eigenlijk wel. En ik moet De Tijd bedanken. In december kwamen twee van uw collega’s me interviewen en in de kerstvakantie werd ik gebeld door Philip Heylen (ex-schepen van Cultuur van Antwerpen en lid van de raad van bestuur van OBV, red.) Hij had dat interview gelezen. Ik had toen meerdere voorstellen. Ik verlangde naar interdisciplinariteit, maar bij Opera Ballet Vlaanderen stond ik toen nog niet stil. ‘We lezen in De Tijd dat je beschikbaar bent’, zei hij. Ik vroeg hem om na 1 januari terug te bellen en op 2 januari werd ik gecontacteerd door de raad van bestuur. Voor mij maakte het de cirkel rond. Ik kwam hier als kind voor het eerst naar de opera.’