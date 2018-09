Jefferson Airplane-oprichter Marty Balin

Marty Balin, een van de oprichters van de baanbrekende rockgroep Jefferson Airplane, is donderdag overleden. Hij werd 76.

Balin was de zanger van de groep, die later Jefferson Starship en nog later gewoon Starship ging heten. 'Surrealistic Pillow' uit 1967 vormde de doorbraak van de groep die op die plaat voor het eerst haar kenmerkende psychedelische rock bracht.