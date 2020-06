K-popsensatie doneert 2 miljoen dollar aan Black Lives Matter

Toen zaterdag bekend raakte dat de populaire boysband uit Zuid-Korea zelf geld zou gaan doneren aan de Black Live Matters-beweging, werd op Twitter de hashtag #MatchAMillion trending om hetzelfde bedrag in te zamelen. In de eerste 24 uur was er door de fans, die zichzelf de Army noemen, 817.000 dollar ingezameld. Maandag werd het bedrag van 1 miljoen bereikt, gedoneerd door 35.000 fans. 'We staan samen sterk met de zwarte Army', zei de grootste fanclub van de popband. ‘Ze zijn een belangrijk onderdeel van onze familie. We staan sterk met zwarte mensen wereldwijd.'

BTS (Bengtan Boys) is de voornaamste vertegenwoordiger van de K-pop en de grootste boysband van de 21ste eeuw. K-pop staat voor Korean Pop, een glad popgenre dat werd bedacht door de Zuid-Koreaanse zakenman Lee Soo Man met als doel Zuid-Koreaanse muziek te ontwikkelen als exportproduct. De zevenkoppige groep zingt in het Koreaans, maar kan doorgaan voor Amerikaanse pop. Volgens Spotify zijn drie op de vier luisteraars vrouwen en is meer dan de helft tussen 18 en 24.

In 2019 zou BTS 4 miljard euro (0,3 procent van het totaal) hebben bijgedragen aan het Zuid-Koreaanse bruto binnenlands product door albumverkoop, concerttickets en merchandise. Datzelfde jaar evenaarden ze het record van The Beatles. Drie albums debuteerden in minder dan een jaar tijd op de eerste plaats op de Billboard 200-lijst. In 2018 hielden de bandleden een toespraak bij de Verenigde Naties in New York voor hun Love Yourself Campaign in samenwerking met UNICEF, gericht op het verminderen van geweld tegen kinderen en jongeren.