Kamasi Washington: Jazzprofeet op zoek naar verbinding

Op zijn nieuwe album ‘Heaven and Earth’ verbindt de Amerikaanse tenorsaxofonist Kamasi Washington spirituele jazz met popmuziek. Het levert alweer een sterke plaat op.

Destijds nog aangekondigd als ‘de jazzrevelatie uit de inner circle van Kendrick Lamar en Flying Lotus’, topnamen uit de hiphop en de elektronica, heeft Kamasi Washington in geen tijd naam gemaakt. Zijn driedubbele debuut ‘The Epic’ sloeg een dikke drie jaar geleden niet alleen de jazzwereld met verstomming. De zowel letterlijk als figuurlijk imposante Washington, steevast gehuld in een kleurrijke dashikituniek, tilde jazz in een vloeiende beweging naar de mainstream.

Zijn enthousiast onthaalde muzikale triptiek staat in de week dat de nieuwe plaat verschijnt, een dubbelaar dit keer, voor de 70ste keer in de Ultratop-lijst van best verkopende albums in Vlaanderen. Na een sterk tussendoortje - de ep ‘Harmony of Difference’ - gaat ‘Heaven and Earth’ door op hetzelfde elan. Dat betekent opnieuw een conceptplaat, opgenomen met ruwweg hetzelfde collectief uit de eclectische scene van Los Angeles, en met meer dan een louter artistieke missie.

Kamasi Washington lijkt zich te schikken in zijn statuut van jazzprofeet, getuige de bijbelse symboliek en epische grandeur waarvan ‘Heaven and Earth’ doordrongen is.

Washington lijkt zich te schikken in zijn statuut van jazzprofeet, getuige de bijbelse symboliek en epische grandeur waarvan ‘Heaven and Earth’ doordrongen is. Tegelijk speelt hij in op de hernieuwde belangstelling van het culturele veld voor alles wat misloopt in de wereld. De charismatische muzikant klinkt oprecht verontwaardigd, maar in plaats van zijn aanklacht in vitriool te dopen, zoals zijn meer activistische voorgangers uit de sixties en de seventies deden, is hij ervan overtuigd dat verbroedering en verheffing hoopvollere resultaten geven.

Het dubbelalbum vond inspiratie in de idee dat de realiteit een creatie is van ons bewustzijn, maar ons bewustzijn tegelijk die realiteit creëert. ‘We zijn dus scheppers én creaties van ons persoonlijke universum’, stelt Washington. In die zin vertegenwoordigen de acht tracks op de ‘Earth’-kant van het album de wereld aan de buitenkant, het universum waar Washington deel van uitmaakt.

De acht composities op de ‘Heaven’-kant symboliseren de wereld zoals Washington ze ziet, van binnenuit. ‘Wie ik ben en de keuzes die ik maak, liggen daar ergens tussen’, beseft hij. Zo kan iedereen een impact hebben en zich een hoger doel stellen, wat dan weer aansluit bij de kosmische aspiraties van de man en zijn muziek.

Het blijkt een prima metafoor om zich eerst een weg te banen door een wereld in chaos, en vervolgens de vervoerende melodieën en positieve energie de bovenhand te laten halen. Het wilde engagement, de rusteloze blazers en koortsige ritmes kennen op ‘Earth’ meteen een apotheose in de veelgelaagde opener ‘Fists of Fury’.

Schermvullende weergave De hoes van 'Heaven and Earth'. ©rv doc

Op ‘Heaven’ zijn de tracks minder hectisch en meer beeldend. Washington wil duidelijk verbinden. In ‘Street Fighter Mas’, dat schatplichtig is aan de jazzfunk van Herbie Hancock, haalt hij herinneringen op aan hoe hij in zijn tienerjaren videogames speelde met jongeren uit rivaliserende wijken. Het behoedde hem voor vooroordelen en bevorderde de empathie. Een equalizer, noemt hij dat gamen nu. Muziek maken met anderen, zijn andere grote talent, heeft die rol overgenomen en verbindt intussen op wereldschaal.

Kamasi Washington speelt op donderdag 9 augustus op Jazz Middelheim.