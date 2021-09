Kazushi Ono leidt Brussels Philharmonic

De Japanse dirigent Kazushi Ono wordt vanaf september 2022, de nieuwe muziekdirecteur van Brussels Philharmonic. Hij neemt de fakkel over van Stéphane Denève, die na acht jaar afzwaait.

Denève dirigeert op 22 juni 2022 zijn laatste concert als muziekdirecteur van Brussels Philharmonic. Nadien focust hij op zijn aanstelling als muziekdirecteur van het Saint Louis Symphony Orchestra.

'We beleefden zoveel belangrijke mijlpalen voor het orkest, waaronder het succesvolle debuut in Carnegie Hall, een eerste tournee in Japan en de eerste deelname aan de Koningin Elisabethwedstrijd. We mochten als eerste Belgisch orkest opnemen voor Deutsche Grammophon en brachten Belgische premières van een reeks 21ste-eeuws repertoire', blikt Denève terug op zijn carrière bij het Brusselse orkest.

Vorig seizoen bleek uit een eerste samenwerking dat Ono hetzelfde DNA deelt met Brussels Philharmonic.

Vanaf het seizoen 2022-2023 is het aan Kazushi Ono om als muziekdirecteur de inhoudelijke lijnen die de afgelopen jaren werden uitgezet aan te scherpen. Vorig seizoen bleek uit een eerste samenwerking met het orkest dat Ono hetzelfde DNA deelt met Brussels Philharmonic. Hij was eerder al muziekdirecteur bij orkesten in Barcelona en Tokio.