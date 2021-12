Lange Jojo: icoon van de Brusselse volkscultuur

Lange Jojo zong in 2019 voor het laatst op het Bal National in de Brusselse Marollen. Het was jarenlang zijn vaste afspraak met het gewone volk.

De Brusselse volkszanger Jean Vanobbergen, beter bekend als Lange Jojo, is op 85-jarige leeftijd overleden na een lange ziekte. Hij is bekend van populaire hits zoals ‘On a soif’, ‘Victor le footbaliste’ en ‘E viva Mexico’.

Lange Jojo zong nummers in het steeds zeldzamer wordende Brussels dialect. Hij werd op 6 juli 1936 geboren als Jules Jean Vanobbergen in de Brusselse gemeente Elsene. Op driejarige leeftijd gaf hij zijn eerste optreden in een bistro in Koekelberg. Dat vertelde hij zelf in zijn in 2015 gepubliceerde biografie.

Zijn kinder- en jeugdjaren bracht hij door in Molenbeek. Op zijn zestiende verliet hij de school om naar de academie te gaan omdat hij schilder wilde worden. Zijn bijnaam, Grand Jojo in het Frans, Lange Jojo in het Nederlands, kreeg Vanobbergen tijdens zijn schooltijd.

'On a soif' van Lange Jojo.

Zijn muzikale carrière begon eind jaren 60. Lange Jojo is bekend van hits zoals ‘On a soif’, ‘Jules César’, ‘Victor le footbaliste’ en ‘E viva Mexico’. Dat laatste nummer bedacht hij toen de Rode Duivels in 1986 naar het WK voetbal gingen in Mexico.

Pensioen

De volkszanger bleef tot zijn 83ste optreden. Elk jaar zette hij het Vossenplein in de Brusselse Marollenwijk in vuur en vlam tijdens het Bal National, het volksfeest ter gelegenheid van de nationale feestdag. Lange Jojo besliste in juni dit jaar om een punt te zetten achter zijn muzikale carrière. ‘Het is voorbij. Ik wil niet meer op een podium staan. Alle geplande concerten zijn geannuleerd. En ik ga met pensioen’, verklaarde hij toen.