Legendarische dancepioniers Daft Punk uit elkaar

Het Franse danceduo Daft Punk houdt er na drie decennia en amper vier studioalbums mee op. Waarom is niet duidelijk.

Daft Punk werd in 1993 opgericht door de Fransen Thomas Bangalter en Guy Manuel de Homem-Christo. De twee leerden elkaar kennen op school in Parijs. Nadat een recensent de muziek van hun eerste groep Darlin' 'daft trashy punk' had genoemd, verruilden ze hun gitaren voor mengpanelen en computers.

'Homework' smeet house en techno op volstrekt originele wijze door elkaar en haalde dance uit de underground.

Eerst verwierven ze met hun moddervette disco-techno bekendheid in de Franse housescene. Na hun debuutalbum 'Homework' uit 1997, met de hyperkinetische hits 'Da Funk' en 'Around The World', volgde de internationale doorbraak. 'Homework' smeet house en techno op volstrekt originele wijze door elkaar en haalde dance uit de underground.

'One More Time' van Daft Punk: dancepop meets funk meets disco.

De Fransen moesten evenwel niets hebben van het sterrendom. Vanaf opvolger 'Discovery' (2001), met de megahits 'One More Time' en 'Harder, Better, Faster, Stronger', begonnen ze op te treden in robotoutfits. Ook naast het podium werden futuristische helmen en pakken hun handelsmerk, wat de cultus van het duo vergrootte. Niemand wist hoe de twee Fransen eruitzagen. 'Rock-'n-rollposes zijn volkomen dom en belachelijk', zei Bangalter over hun beslissing om incognito door het leven te gaan. 'Dit is nieuwe muziek, dus het is een nieuwe manier om dingen te doen. Er valt niets te volgen. Er zijn geen regels meer.'

Ondanks een muzikale carrière van bijna dertig jaar bracht Daft Punk maar vier studioalbums uit. Voor 'Random Access Memories' kregen ze drie Grammy's, waaronder album van het jaar. Op dat album staat de oorwurm 'Get Lucky', een samenwerking met Pharrell Williams en Nile Rodgers.

Daft Punk kondigt zijn afscheid aan.

Het nummer 'Touch' uit 'Random Access Memories' is te horen in een video van acht minuten die het duo maandag verspreidde met het nieuws over hun breuk. In het filmpje, een fragment van hun film 'Electrorama' uit 2006, wandelen de twee rond in de woestijn in de vertrouwde leren jassen en robothelmen. Ze kijken elkaar even in de ogen, waarna een van hen zijn jas uittrekt en daarmee een soort ontstekingsmechanisme onthult. De andere drukt enkele knoppen in, waarna de eerste snel wegloopt en even later ontploft.

De voorbije jaren was het stil geworden rond Daft Punk. Het duo werkte in 2016 nog samen met The Weeknd voor de titeltrack van diens album 'Starboy', en de hit 'I Feel it Coming'.