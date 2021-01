Legendarische muziekproducer Phil Spector overleden

De Amerikaanse producer Phil Spector, die met zijn 'wall of sound'-producties de popmuziek een andere richting instuurde , overleed op 81-jarige leeftijd in een gevangenis in Californië. Spector zat er een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op Hollywood-actrice Lana Clarkson.

Spector scoorde tussen 1961 en 1965 liefst twintig Amerikaanse top40-hits en maakte succesnummers voor artiesten als The Ronettes ('Be my baby') of The Righteous Brothers ('You've lost that loving feeling') en Ike & Tina Turner- Spector beschouwde hun 'River deep, mountain high' als zijn beste productiewerk.

Als muziekproducer is Spector vooral bekend voor zijn 'Wall of Sound', de bombastische productiemethode waarmee je popsongs zelfs indrukwekkend kon laten klinken op het goedkoopste radiotoestel. Spectors 'Wall of Sound' zou later ook talloze pop- en rockartiesten beïnvloeden. Zonder Spector geen 'Born to run' van Springsteen. Zonder Spector geen Amy Winehouse. Om maar twee voorbeelden te noemen.

'Be my baby' van The Ronettes is een van de bekendste producties van Phil Spector.

Ook ex-Beatles John Lennon en George Harrison deden een beroep op Spectors diensten. Eerst om de opnames van het Beatles-album Let it Be om te toveren tot een succes, later voor hun eigen solowerk.

Toen al was duidelijk dat Spector naast een geniale ook een gewelddadige kant had. Zo schoot hij tijdens een opnamesessie met John Lennon gaten in het plafond. In de jaren daarop sloot Spector zich steeds meer af van de maatschappij en werd hij door zijn omgeving meer en meer beschouwd als een 'accident waiting tot happen'.