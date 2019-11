Leonard Cohen koopt extra tijd op aarde

Zoon Adam knapte de laatste songs van Leonard Cohen op met generatiegenoten als Beck en Leslie Feist. ‘Thanks for the Dance’ is een waardig afscheid van de Canadese zanger.

Negen songs over hartstocht en vroomheid staan op het allerlaatste studioalbum van Leonard Cohen, die drie jaar geleden op zijn 82ste overleed. Het waren er tien geweest als zoon Adam zijn draai had gevonden in het laatste overgebleven nummer van de restopnames van ‘You Want It Darker’. ‘Maar dat heb ik niet klaargekregen. Of toch niet op een manier waarvan ik dacht dat mijn vader er gelukkig mee zou zijn’, zei Adam Cohen (47) in een interview met Humo.

Adam trad in de voetsporen van zijn vader, maar oogstte als singer-songwriter minder succes. Hij was de producer van ‘You Want It Darker’, dat drie weken voor het overlijden van zijn vader uitkwam. Die muzikale rouwbrief is een collectie songs zo duister dat ze onmogelijk anders te beluisteren zijn dan als een laatste groet vanuit het voorportaal van de dood. ‘Ik ben klaar om te sterven’, zei Leonard Cohen, die leukemie had, in een interview met het weekblad The New Yorker een maand voor zijn dood. Om met zijn kenmerkende, wrange humor aan toe te voegen: ‘Ik hoop dat het niet té oncomfortabel wordt.’

Op dat nu voorlaatste album focust Cohen op religie en sterfelijkheid. Tien songs die volgens vader en zoon romantischer en sensueler waren, vielen toen af. Maar Cohen vroeg zijn zoon om met die songs een postume plaat te maken. Dat duurde drie jaar omdat Adam Cohen tijd nodig had om ‘opnieuw met mijn vader in conversatie te gaan’. Het afwerken en publiceren van de dichtbundel ‘The Flame’ vorig jaar hielp hem daarbij.

Leonard liet geen rechtstreekse instructies na, zo vertelt Adam aan The Irish Times. ‘Maar wel op een metafysisch niveau. We delen een leven vol gesprekken, omdat ik zijn zoon ben. Ik was een bevoorrechte getuige van elke keuze die hij tijdens zijn leven maakte. Ik kende zijn smaak.’

Mijn vader was overtuigd dat God hem het mandaat had gegeven de wereld deze songs te laten horen. Adam Cohen Zoon en producer

Wel zag Adam op tegen het alleen afwerken van de nummers. Hij schakelde daarom zijn vrienden in, onder wie generatiegenoten als Beck, Leslie Feist, Damien Rice en Bryce Dessner, de gitarist van The National. Feist doet enkele backing vocals en Beck, die deze week met een nieuwe album komt, speelt Spaanse gitaar en harp in het wondermooie ‘The Night of Santiago’.

Leonard Cohen was de laatste weken voor zijn dood al ziek en erg verzwakt door de leukemie-behandeling. Toch hoor je niets fragiels aan zijn bariton: geen haperende, beverige stem zoals bij Johnny Cash op zijn muzikale testament ‘American Recordings’.

Geen van de songs op ‘Thanks for the Dance’ zou misstaan op de beste albums van Cohen. Zelfs met de dood in handbereik was zijn humor intact en zijn geest scherp. ‘I was always working steady; But I never called it art; I got my shit together; Meeting Christ and reading Marx’, luidt het in ‘Happens to the Heart’. In het halve spokenwordnummer ‘The Goal’ klinkt een bedwelmende piano en zingt Cohen over het huisarrest als gevolg van zijn ziekte: ‘I can’t leave my house/ Or answer the phone/ I’m going down again/ But I’m not alone.’

‘Thanks for the Dance’ is een tikje minder zwartgallig dan ‘You Want It Darker’, maar vanuit zijn graf klinkt Cohen nog altijd behoorlijk somber. In het interview met The Irish Times zegt Adam dat zijn vader overtuigd was dat God hem het mandaat had gegeven de wereld deze songs te laten horen. Als God dan toch bestaat, heeft hij dat tenminste voor elkaar gekregen.