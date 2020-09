Lukas Dhont maakt openluchtopera over corona

Opera Ballet Vlaanderen gaat het coronanajaar te lijf met kleinschalige concerten en een straatopera in Antwerpen en Gent. De filmmaker Lukas Dhont regisseert die 'stoet van schoonheid en troost'.

Het seizoen van Opera Ballet Vlaanderen begint op 24 september met een programma over aria’s en kamermuziek van Mozart. Ook de Tsjechische componist Leos Janácek en de figuur van Faust komen aan bod in de eerste concerten van het nieuwe seizoen. Tot december primeert kleinschaligheid op het podium, in de orkestbak en in de zaal. In de theaters van het kunsthuis in Antwerpen en Gent zijn 200 toeschouwers toegelaten, maar het is de bedoeling de capaciteit geleidelijk op te drijven tot 600 plaatsen in Antwerpen en zo'n 500 in Gent. Artistiek directeur Jan Vandenhouwe sprak tijdens een virtueel persmoment de hoop uit vanaf 2021 opnieuw grote dans- en operaproducties te programmeren.

De coronacrisis heeft er bij Opera Ballet Vlaanderen stevig ingehakt. De collega’s van De Munt in Brussel verwachten het jaar af te sluiten met een verlies van 1,5 miljoen euro. Jan Raes, de algemene directeur van Opera Ballet, waagt zich niet aan een prognose ‘omdat de situatie nog elke dag verandert’.

De superdiverse steden waarin we werken weerspiegelen zich onvoldoende in onze theaters. Jan Vanderhouwe Artistiek directeur Opera Ballet

Zijn cultuurhuis moest door Covid-19 zeven producties afzeggen en 132 voorstellingen verplaatsen of afgelasten. Dat betekent bijna 3 miljoen euro verlies aan inkomsten, waarvan het cultuurhuis 1,5 miljoen moest terugstorten aan tickethouders. Daarnaast grijpt Opera Ballet naast 1,3 miljoen aan voorziene inkomsten uit tickets van het door corona zwaar geamputeerde najaarsprogramma.

Relevant blijven

Ook intern is dit geen jaar als een ander. Opera Ballet begint het seizoen met een gewijzigd organigram. Jan Raes staat na een inloopperiode van vijf maanden sinds deze zomer definitief aan het hoofd van het kunsthuis. Vandenhouwe neemt de balletprogrammatie van Sidi Larbi Cherkaoui over, die verantwoordelijk wordt voor het dansprogramma en beloofd heeft de komende vijf jaar drie stukken te maken.

Vandenhouwe wil met Opera Ballet evolueren naar een meer hedendaags kunsthuis. ‘De realiteit van de superdiverse steden waarin we werken, weerspiegelt zich onvoldoende in onze theaters’, zegt hij. Daarom ontwikkelde hij een nieuwe programmalijn. Vonk is een platform dat bij Opera Ballet Vlaanderen zal experimenteren met nieuw en jong talent. ‘Als we relevant willen blijven, moeten we rekening houden met het veranderende publiek’, zegt Vandenhouwe. ‘We moeten niet alleen de eeuwenoude verhalen brengen, maar ook die van vandaag.’

Stoet van troost en schoonheid

Het nieuwe platform brengt de komende maanden zeker drie producties. De opmerkelijkste, in oktober, is ‘Troostparade’ van de cineast Lukas Dhont (‘Girl’) en de theatermaakster Dounia Mahammed. De openluchtvoorstelling wordt een 'voorbijglijdende opera' door de straten van Antwerpen en Gent met een praalwagen vol zangers, muzikanten en dansers. ‘Ook andere steden kunnen die stoet van schoonheid en troost uitnodigen’, zegt Vandenhouwe.