Mark Hollis (1955-2019): Popster tegen wil en dank

Talk Talk - het bekendst waren hun hits ‘Such A Shame’ en ‘Life’s What You Make It’ - was een van de belangrijkste en interessantste popgroepen van de jaren tachtig. In het begin leek het alsof de Londenaren aan de foute kant van de eighties stonden. Platenlabel EMI zag in hen de plaatsvervangers van Duran Duran. Maar dat was buiten hun eigenzinnige frontman met zijn hoge, geëxalteerde stem gerekend. Na de succesplaten ‘The Party’s Over’ (1982), ‘It’s My Life’ (1984) en ‘The Colour of Spring’ uit 1986 liet Talk Talk het luchtige popidioom los en stortte de band zich op het experiment.