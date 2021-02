Mary Wilson geraakte niet uit de schaduw van Diana Ross...

De Amerikaanse zangeres Mary Wilson is maandagnacht op 76-jarige leeftijd overleden. Ze was een van de oprichtsters van de Motown-groep The Supremes.

The Supremes waren in de jaren 60 een van de succesvolste vrouwengroepen uit de legendarische Motown-stal van producer Berry Gordy. Denk aan hits als 'You Can't Hurry Love', 'Where Did Our Love Go' en 'Stop! In the Name of Love'. Ze waren met drie: Mary Wilson, Florence Ballard en Diana Ross. Die laatste werd al snel de leadzangeres en overschaduwde haar collega's, die het in de studio met een rol als achtergrondzangeres moesten stellen. Ross was ook de enige van de drie die een grote solocarrière uitbouwde.

The Supremes 'Stop! In the Name of Love'.

Dat was Wilson niet echt gegeven, al bleef ze altijd muziek maken en platen opnemen. Nog maar enkele dagen geleden maakte ze in een YouTube-interview bekend dat begin maart een nieuw soloalbum van haar zou verschijnen. Haar overlijden, thuis in Las Vegas, kwam dan ook als een grote verrassing. De doodsoorzaak is voorlopig niet bekend.

Wilson werd in 1944 in Mississippi geboren. Op school leerde ze Ballard kennen. De twee werden vriendinnen en wonnen in 1959 als duo een zangwedstrijd. Dat was de start van de meisjesgroep The Primettes, waar Ross en de snel verdwenen vierde zangeres Betty McGlown bij aansloten. De naam van de groep veranderde in The Supremes toen het drietal in 1961 bij het platenlabel Motown tekende.

Het ging Wilson lang niet altijd voor de wind bij The Supremes. In 1967 werd de groepsnaam veranderd in 'Diana Ross and The Supremes'. Ballard werd ontslagen en Wilson mocht niet altijd in de studio meezingen, ook niet meer als achtergrondzangeres. Er waren betere zangeressen volgens Gordy. Maar de zangeres bleef altijd deel uitmaken van The Supremes, ook toen Ross er in 1970 uitstapte. De vrouwengroep stopte er na heel veel personeelswissels definitief mee in 1977.