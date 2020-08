De Zuid-Afrikaanse dj en producer Master KG is met 'Jerusalema' in een onverwachte wereldster veranderd, met dank aan het web. Het succes is exemplarisch voor de muziekindustrie anno 2020.

‘Whats the new (s)hit?(sic) Tell me.’ In een post op zijn Instagram Stories vroeg sp.a-voorzitter Conner Rousseau gisteren zijn volgers om hem wat bij te spijkeren op muzikaal vlak. Het antwoord liet niet lang op zich wachten en was nogal duidelijk. ‘Oké, 20 keer deze song in 5 minuten… Ik zal dat dansje maar leren, zeker?’, postte Rousseau even later.

De hit in kwestie was ‘Jerusalema’ van de Zuid-Afrikaanse dj en producer Master KG. Als u nog nooit van die man hebt gehoord, lig er dan niet wakker van. Tot enkele weken geleden was de dj een nobele onbekende buiten de grenzen van de Zuid- Afrikaanse provincie Limpopo, waar hij opgroeide in het dorpje Calais. In de eigen contreien scoorde Master KG de voorbije jaren enkele bescheiden hitjes, maar niets deed vermoeden dat de 24-jarige producer - echte naam: Kgaogelo Moagi - dé zomerhit van 2020 op zijn naam zou schrijven.

‘Jerusalema’ - een soort exotische houseversie van een traditioneel Zuid-Afrikaans gospelliedje - leek lang geen potten te breken. Toen Master KG het nummer in 2019 uitbracht, kreeg het weinig bijval. Dat veranderde toen in februari een video op YouTube verscheen van een groepje Angolese jongeren die - genietend van hun lunch - een voor een beginnen te dansen op het zomerse deuntje. Met een bord in de hand, schuddend met de heupen en huppelend met de voeten, legden ze de basis voor het succes van het nummer.

TikTok

De video sloeg aan en het aanstekelijke dansje werd volop gekopieerd door andere tieners. Toen de video zijn intrede maakte op de tienerhype TikTok, een app waar mensen korte creatieve filmpjes delen van zichzelf, was het hek van de dam. Onder de hashtag #JerusalemaDanceChallenge gingen het nummer en het dansje rond als een lopend vuurtje.

Ondertussen is de hit TikTok ontgroeid. Wereldwijd filmen groepjes mensen zichzelf dansend, van Vlaamse Chiro tot Ghanese soldaten. De originele clip van Master KG is ondertussen meer dan 50 miljoen keer bekeken op YouTube. Het nummer staat op 1 in de hitlijsten van minstens tien landen, waaronder België.

Wil je zeker zijn dat je nummer de hitlijsten haalt? Zorg dan in de eerste plaats dat je er eenvoudig viraal mee kan gaan op het web, via TikTok, Instagram of YouTube.

Die onverwachte klim naar de top van Master KG is meer dan louter een zomers feelgoodverhaaltje. Het onwaarschijnlijke succes van ‘Jerusalema’ is exemplarisch voor de muziekindustrie anno 2020. Hoe langer hoe meer bepalen sociale media - en dan vooral TikTok - welke nummers het tot hits schoppen en welke niet. Wil je zeker zijn dat je nummer de hitlijsten haalt? Zorg dan in de eerste plaats dat je er eenvoudig viraal mee kan gaan op het web, via TikTok, Instagram of YouTube.

Dat gaat niet alleen op voor de mindere goden als Master KG. Hoe langer hoe meer supersterren lijken te beseffen dat ze om bij tieners relevant te blijven zich het best van een TikTok-présence verzekeren. Zo promootte Justin Bieber zijn jongste plaat zeer actief op de tienerapp, en hengelde de Canadese rapper Drake met zijn single ‘Toosie Slide’ heel nadrukkelijk naar virale dansjes. De Amerikaanse R&B-ster Jason Derulo, wiens carrière wat ingedommeld leek, verzekerde zich onlangs van een eerste nummer 1-hit in jaren door handig een remix te maken van een deuntje dat populair was op TikTok.

Niet enkel de jonge garde vindt via het web een snelweg naar de hitlijsten. Enkele weken geleden noteerde tot ieders verbazing plots ook oude rot Phil Collins weer in de Amerikaanse hitparade met zijn ‘Coming in the Air Tonight’ uit 1981. Die oerklassieker kende een revival, nadat twee jonge Amerikaanse YouTubers zichzelf hadden gefilmd terwijl ze het voor de eerste maal beluisterden en hun reactie viraal ging, wat een Phil Collins-renaissance aftrapte.