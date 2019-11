Megaband Coldplay niet op tournee vanwege klimaat

523 miljoen dollar. Dat bracht de laatste wereldtournee van Coldplay aan ticketinkomsten op. ‘A Head Full Of Dreams’ was de derde lucratiefste tournee ooit van een rockgroep. Alleen U2 (‘360’) en The Rolling Stones (‘A Bigger Bang’) deden beter.

Voor het geld moet de Britse band rond zanger Chris Martin (42) dus het vliegtuig niet meer nemen en vrachtwagens op vier continenten laten rijden om haar miljoenen fans te behagen met een avondje entertainment met veelkleurige ballonnen, lasers, vlammen en vuurwerk in een groot voetbalstadion.

Toch is dat niet de reden waarom Coldplay het touren eventjes voor bekeken houdt. De band drukt de pauzeknop in tot hij ‘environmentally beneficial’ shows kan aanbieden. ‘Wij zijn al de hele wereld rondgevlogen. Hoe kunnen we dat proberen goed te maken?’, zei Martin donderdag in een interview met de Britse omroep BBC.

De groep gaat een tweetal jaar de tijd nemen om uit te zoeken hoe haar volgende wereldtournee duurzaam en klimaatneutraal kan zijn. De vliegreizen zullen het moeilijkst zijn, vreest de zanger. ‘Het is onze droom shows te geven die volledig op zonne-energie draaien en waar geen plaats is voor wegwerpplastic.’

Jordanië

De van megahits als ‘The Scientist’, ‘Yellow’ en ‘Viva La Vida’ bekende melige popgroep - een Britse muziekcriticus omschreef Coldplay ooit als ‘het muzikale equivalent van lauwe spinazie’ - vloog deze week wel nog naar Jordanië om haar nieuwe dubbelalbum ‘Everyday Life’ voor het eerst live te spelen - met een gastoptreden van onze Stromae.

Het milieustatement valt samen met de promotie van nieuwe nummers. Omdat Coldplay evenveel ‘haters’ als ‘lovers’ telt, luidt op sociale media de voorspelbare kritiek dat Martin en co. op de klimaattrein springen om de aandacht op zichzelf en hun nieuwe songmateriaal te vestigen.

Het fenomeen Billie Eilish laat voor haar volgende tournee een ‘Eco Village’ bouwen in elke zaal waarin ze speelt.

De Britse band, die in 1996 in Londen werd gevormd, draait al meer dan twintig jaar mee in de muziekbusiness. Dat is een eeuwigheid in een industrie waarin duurzame loopbanen van rockbands een rariteit zijn en jongeren liever luisteren naar elektronische muziek en hiphop dan naar rock. Wil Coldplay op een goed blaadje staan bij de klimaatgeneratie van de millennials?

Op het eerste gezicht lijkt de zanger het oprecht te menen met zijn klimaatambities. Alleen: het klinkt niet erg consequent en geloofwaardig uit de mond van een artiest die vorstelijk rijk is geworden door met milieuvervuilende stadionshows de planeet af te dweilen.

Coldplay is niet de enige band die maatregelen neemt om de vervuilende impact van optredens tegen te gaan. In de luwte proberen ook andere artiesten hun steentje bij te dragen. Het fenomeen Billie Eilish laat voor haar volgende tournee een ‘Eco Village’ bouwen in elke zaal waarin ze speelt. Fans krijgen er advies over hoe ze kunnen bijdragen tot een groenere planeet.