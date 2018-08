Middeleeuws liedboek erkend als topstuk

Het laat vijftiende-eeuwse ‘Leuven Chansonnier’, een perkamenten manuscript met polyfone composities, is definitief beschermd als topstuk. Zaterdag worden de liederen voor het eerst opgevoerd.

De Alamire Foundation, het Internationaal Centrum voor de studie van muziek in de Lage Landen, kwam ‘Leuven Chansonnier’ in 2015 op het spoor. In de bundel staan wijd verspreide composities, maar ook twaalf onbekende liederen uit het laat middeleeuwse repertoire. De teksten zijn in het Frans of Latijn.

De herkomst van het boekje is een mysterie. De op een na laatste eigenaar had het gekregen als onderdeel van een erfenis, maar hoe het daarin was terechtgekomen, is onzeker. Het manuscript bevat maar één bezittersmerk. Vooraan in het boekje staat een wapenschild dat verwijst naar het huis van Savoie in Noord-Italië, maar dat is vrijwel zeker een latere toevoeging.

Private handen

Het ontbreken van stempels of andere verwijzingen naar instellingen doet vermoeden dat het boek altijd in private handen is gebleven. Omdat de eerste bezitter vooralsnog niet geïdentificeerd is, wordt de codex ‘Leuven Chansonnier’ genoemd, naar de stad waar het bewaard wordt.

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft het liedboek erkend als een Vlaams topstuk. ‘Het is hoogst uitzonderlijk dat nog originele muzikale bronnen met polyfonie uit de vijftiende eeuw opduiken’, zegt de minister. ‘Dat ze in ongerepte staat verkeren, volledig authentiek tot ons zijn gekomen en inhoudelijk zo rijk zijn, is nog zeldzamer. Het manuscript bevat nagenoeg alle populaire composities uit de jaren 1450 tot 1460 en daarenboven twaalf tot op vandaag onbekende stukken. Het ‘Leuven Chansonnier’ is dan ook een unieke verzameling van laatmiddeleeuwse polyfonie, die niet mag ontbreken op de Topstukkenlijst.’

Schermvullende weergave ©KU Leuven / Rob Stevens