Muziekicoon Quincy Jones investeert in Belgische start-up

Het van oorsprong Luikse Musimap werkte jarenlang aan een technologie die een revolutie moet teweegbrengen in de wereld van muziek: een algoritme dat niet alleen de juiste muziek bij de juiste persoon kan brengen, maar dat ook nog eens rekening kan houden met de context. Hoe voelt de persoon in kwestie zich? Wat is hij of zij aan het doen? Wie is er bij? Wat voor weer is het? Enzovoort.