Muziekwereld doet aan zelfhulp met coronafonds

De Belgische muziekwereld start een solidariteitsactie voor haar getroffen werkkrachten en bedrijven. 'De bestaande steunmaatregelen zijn ontoereikend.'

Het solidariteitsfonds LIVE2020 is een initiatief van verschillende spelers uit de Belgische live-industrie: van Live Nation (het bedrijf achter de Werchterfestivals) en de concerttempel AB tot een handvol management- en boekingskantoren. Wie het fonds wil steunen, kan een gift doen, zelf iets organiseren of deelnemen aan een van de solidariteitsacties. Zo brengt Rock Werchter een limited edition merchandise-lijn voor LIVE2020 in de verkoop. De Ancienne Belgique biedt AB-mondmaskers te koop aan. Ook Het Depot in Leuven wil een actie organiseren. 'Zolang de strenge preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het virus van kracht blijven, moeten we manieren vinden om de live-industrie te ondersteunen', zegt Depot-baas Mike Naert.

138 Concertgangers De concertzaal AB mag bij de heropening in september maximaal 138 bezoekers binnenlaten om coronaproof te zijn.

De Belgische muzieksector viel half maart stil door corona en kan pas ten vroegste in september heropstarten. Alle grote zomerfestivals zijn afgelast. Ook het najaar in het zalencircuit ziet er weinig hoopgevend uit als de concertzalen dan nog altijd niet meer dan 200 mensen mogen ontvangen, zoals de Veiligheidsraad vorige week oplegde.

'Voor ons is dat economisch niet interessant', zegt Coralie Beraell, zaalmanager bij Vorst Nationaal en woordvoerster van LIVE 2020. De collega's van de AB mogen volgens eigen berekeningen 138 bezoekers binnenlaten om coronaproof te zijn. Dat zegt artistiek directeur Kurt Overbergh deze week in Humo. In normale omstandigheden bedraagt de capaciteit van de grote AB-zaal 2.000 mensen. Die simulaties gaan er dan nog van uit dat er geen tweede golf van de pandemie komt. 'We houden er rekening mee dat het tot de zomer van volgend jaar niks kan zijn', aldus Overbergh.

De muzieksector is vanaf september dus zeker niet uit de zorgen. 'Tegen dat ons ecosysteem goed en wel op op gang is gebracht, is het ten vroegste april', zegt Beraell. 'Dat is zelfs niet zeker. Zal er dan al een vaccin zijn?'

Aanvulling

LIVE2020 is een aanvulling op de bestaande overheidsmaatregelen, zoals tijdelijke werkloosheid, de hinder- en compensatiepremie en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. De initiatiefnemers vrezen dat die niet volstaan om de live-industrie uit het moeras te trekken. De giften zijn daarom vooral bestemd voor freelancers, zoals muzikanten, technici en podiumbouwers. Ook ondernemingen uit de live-industrie, zoals boekingsagenten of kleinere concertorganisatoren die nu met blanco agenda's worden geconfronteerd, komen in aanmerking.

De getroffen werkkrachten en bedrijven moeten een schadedossier opstellen waarin ze aantonen dat ze begin maart financieel gezond waren en door de coronacrisis verliezen hebben geleden waaraan ze niets konden doen.

Het solidariteitsfonds is opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Wie als particulier of bedrijf wil steunen of een actie opzetten, kan dat doen via live2020.be. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt de schenker een fiscaal attest.