Mythische muziekketen HMV kapseist (opnieuw)

De oorsprong van HMV gaat terug tot 1921, met een platenzaak in de Londense Oxford Street. Die werd opgericht door de platenmaatschappij Gramophone Company die later aan de basis lag van EMI. HMV groeide als kool, fabriceerde zelfs radio's en tv's, was een tijdje eigenaar van de boekenketen Waterstone's en trok naar de beurs en het buitenland, onder meer de VS. Voor de Belgen en anderen op het Europese continent waren de HMV-winkels in Londen goed 30 jaar geleden the place to be voor wie op zoek was naar muziek.