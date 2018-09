Nederlandse start-up bouwt Spotify van de klassieke muziek

Een nieuw streamingplatform raapt de steken op die Spotify en Apple Music laten vallen voor de liefhebbers van klassieke muziek.

Wie op Spotify, Apple Music of Deezer een bepaalde uitvoering van een klassiek muziekstuk zoekt, komt van een koude kermis thuis. Je vindt het niet, of je weet niet hoe ernaar te zoeken. Dat stoorde de Nederlander Thomas Steffens. Daarom lanceerde hij deze week Primephonic, een streamingdienst voor klassieke muziek. Dat gebeurde na een bevraging bij 250 liefhebbers. Daaruit kwamen, naast het magere aanbod, de volgende oorzaken naar voren waarom Spotify en co. steken laten vallen: de luisteraars vonden de zoekfuncties ondermaats, ze misten goede aanbevelingen en de geluidskwaliteit laat te wensen over.

Behalve die ergernissen, zegt Steffens in de krant Het Parool, is er nog een andere reden voor dit initiatief. In de popmuziek heeft streaming de crisis in de muziekindustrie kunnen beteugelen. ‘Maar in de klassieke muziek zie je die trend niet’, zegt hij. ‘Popmuziek haalt 50 procent van de omzet uit streaming, bij klassieke muziek is dat maar 3 procent. Dat moet veranderen als we willen voorkomen dat klassieke muziek verder wegzakt.’

Beethoven

Meer dan 400 platenmaatschappijen doen mee, goed voor een catalogus van 100.000 albums. Ter vergelijking: op Spotify staan 30 miljoen nummers. De streamingdienst maakt zich sterk dat je er nu al 145 verschillende versies van de Negende Symfonie van Ludwig van Beethoven na elkaar kan beluisteren.

De start-up, die kantoor houdt in Amsterdam, beschikt over een startkapitaal van 10 miljoen euro. Een Amerikaanse familie die bezorgd is om de toekomst van de klassieke muziek kwam met het leeuwendeel over de brug. Primephonic mikt op 20 miljoen luisteraars per dag. ‘We dromen eerst van 100.000 abonnees om uit de kosten te geraken’, zegt de oprichter.