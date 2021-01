Neil Young verkoopt helft songrechten voor 150 miljoen dollar

De Canadese rocker Neil Young mag 150 miljoen dollar bijschrijven op zijn bankrekening. In ruil voor dat monsterbedrag versjachert hij een deel van zijn muzikale nalatenschap.

Is dit dezelfde man die een boze plaat maakte over de kredietcrisis en de uitwassen van het kapitalisme (‘Fork on the Road’) en in de jaren 70 sermoenen debiteerde over Amerikaanse rijken (‘Southern Man’)? Het 75-jarige rockicoon Neil Young zwicht voor het grote geld van een investeringsfonds.

Hij staat 50 procent van de rechten op meer dan 1.000 nummers af aan het beursgenoteerde Hipgnosis, het bedrijf van de vroegere manager van Elton John. Dat veroverde sinds zijn ontstaan in 2018 stormenderhand de markt van de muziekrechten. Het sloot deals met tal van legendes uit de rock-’n-roll, zoals Fleetwood Mac-boegbeeld Lindsey Buckingham, Blondie en de Springsteen-producer Jimmy Iovine. Met dank aan president elect Joe Biden. Die stelde dat hij bij zijn verkiezing tot president de meerwaardetaks in de VS zou optrekken. Als oude gloriën nog willen cashen op hun back catalogue, hebben ze geen tijd te verliezen.

Young mag dan zwaar cashen, zijn maatschappelijk engagement is intact gebleven. Sinds zijn huwelijk met actrice Daryl Hannah in 2018 zet hij zich in voor de natuur. Daarbij kan zijn politiek activisme ferm opsteken. En nog altijd hard prikken. Vraag dat maar aan de mensen van Barclay.

De Britse bank en kredietverstrekker was in 2019 een van de hoofdsponsors van zijn duoconcert met Bob Dylan - die onlangs ook zwaar cashte op zijn catalogus - in Hyde Park in Londen. De Canadees was daar niet mee opgezet omdat Barclay zakendoet met bedrijven die onvoldoende inspanningen leveren om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. De organisatoren luisterden en haalden Barclay van de sponsorlijst.

Dubbele moraal

Zo standvastig de politieke ideeën van de man achter klassesongs als ‘The Needle and the Damage Done’, ‘Heart of Gold’ en ‘Like a Hurricane’ zijn: als het op geld aankwam, hanteerde Neil Young weleens een dubbele moraal. Toen de cd-markt rond de millenniumwissel in elkaar stortte, begreep hij als een van de eerste rockartiesten dat het grote geld in het livecircuit te rapen viel. In 2003 mochten fans 125 euro neertellen voor zijn soloconcert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, op dat moment een Belgisch record voor een zaalshow. Bij zijn recentste optreden in het Antwerpse Sportpaleis kostten de goedkoopste tickets 90 euro.

De website Celebrity Net Worth schat Youngs persoonlijke vermogen op 80 miljoen dollar. Daar komt met de deal met Hipgnosis een smak geld bij. Fijn voor hem, maar wat betekent de deal voor zijn fans? Die hoeven niet te vrezen dat de investeringsgroep zotte dingen gaat doen met de songs van hun held, zoals de songs verkrachten voor reclamespots, iets waarvoor de rockzanger allergisch zou zijn.