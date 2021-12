Nieuw album Stromae komt in maart uit

Stromae gaat ook weer touren. De eerste drie concerten, eind februari in Brussel, Parijs en Amsterdam, waren in een kwartier uitverkocht.

Stromae verdween na de wereldtournee van 'Racine Carrée' in oktober 2015 uit de schijnwerpers. De zanger legde zich daarna vooral toe op het modelabel dat hij oprichtte met zijn vrouw. Hij geeft vanavond meer uitleg bij zijn comeback in 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', een van de populairste talkshows in de Verenigde Staten.