Nordmann: de Radiohead van de Belgische jazz

Op het met synths en elektronica verrijkte palet van ‘In Velvet’ hoor je nog meer dan anders hoe de muzikanten van Nordmann invloeden van buiten de groep kneden tot één geheel. De koerswijziging wordt gedempt met melancholie.

Het is een opmerkelijke gedaanteverwisseling voor een band die in eerste instantie vooral live indruk maakte. Zes jaar geleden haalde Nordmann de tweede plek op Humo’s Rock Rally. Een jaar later bewees het Gentse kwartet dat de kruisbestuiving van instrumentale jazz en rock ook op plaat opzwepend kon klinken. Na het debuut ‘Alarm!’ volgde ‘The Boiling Ground’ met nog meer rockinvloeden.

'Cascade(s)' van Nordmann: nostalgisch en hypnotiserend.

Niet alleen de actieradius, ook het publiek van Nordmann verruimde, maar de nadruk lag nog steeds op een geluid dat live moest overrompelen. De keuze om dit keer de mogelijkheden van de opnamestudio te verkennen, viel samen met de muzikale evolutie van de muzikanten buiten de moedergroep. Vroeger hadden de bandleden het onderling over de Nordmann-filter om het proces te duiden waarmee ze hun invloeden bleven kneden tot ze allemaal tevreden waren.

'Een lange weg, maar het resultaat zal altijd typisch Nordmann zijn', klonk het bij bandleider en saxofonist Mattias De Craene. Van zijn project MDCIII neemt hij de ingehouden bezwering mee, van ander solowerk de avontuurlijke elektronica. Live krijgt het kwartet bovendien het gezelschap van een toetsenist. Op ‘In Velvet’ hoor je waarom dat nodig is.

Behoedzame saxofoon

‘Cryptonym’ opent zoals de titel aangeeft, geheimzinnig en industrieel. ‘Cascade(s)’ drijft op een nostalgische saxofoonmelodie waar een ingewikkeld hypnotiserend ritme onder zit. Ook in ‘Submarine’, waarvan de pulserende melodie aan Radiohead doet denken, is de sax van De Craene opvallend melancholisch.

Uit de ongrijpbare ambient van ‘Jade’ verrijst opnieuw die voorzichtig aangeblazen tenorsax die zich niet wil opdringen, maar sfeerbepalend is. ‘Boats/Marseille’ begint nog weifelend met sobere keyboards, maar deint daarna uit, met elektronica die knettert en midden in de steeds majestueuzere sound die even behoedzame als weemoedige blaaspartij. Het is de aanzet voor een tweede helft, waarin de band grootser durft te klinken en te denken, want ook al worden geen woorden gebruikt, er glijden meer verhalen voorbij dan in sommige turven.

Ook al worden er geen woorden gebruikt, er glijden meer verhalen voorbij dan in sommige turven.

De groep die vroeger graag lange jamsessies hield en alle moeite had haar trip in aparte songs te gieten, doet dat nu met bravoure. Tegelijk werkt ‘In Velvet’ als een lange luistertrip, die per nummer haast geruisloos en toch krachtdadig opschuift zonder onderhuidse spanning op te offeren. Een pluim op de hoed van Jasper Maekelberg, intussen een gevierd Belpop-producer. Ook hij is meegegroeid.