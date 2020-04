Ontwaken in een andere wereld met Thundercat

De Amerikaanse muzikant Stephen Bruner, alias Thundercat, heeft een funkplaat vol onnavolgbare grooves gemaakt over wakker worden in een nieuwe werkelijkheid. De timing van ‘It Is What It Is’ is akelig perfect.

Thundercat komt uit de jazzpopscene in Los Angeles waartoe ook de saxofonist Kamasi Washington en de trombonespeler Ryan Porter behoren. Net als hen is de 35-jarige lookalike van Miles Davis een echte jazzmuzikant van de 21ste eeuw: het type waarvoor muzikale hokjes niet bestaan.

'Dragonball Durag' van Thundercat.

Stephen Bruner, zoals hij echt heet, begon bas te spelen op zijn vierde, tourde met soulqueen Erykah Badu en geraakte in Los Angeles bevriend met muzikant-producer Flying Lotus en rapkoning Kendrick Lamar. Zijn dwingende baslijnen waren even bepalend als de raps van Lamar op diens meesterwerk ‘To Pimp a Butterfly’ uit 2015.

Bruner bouwde de afgelopen jaren ook aan een interessante eigen carrière als muzikant en frontman. Als soloartiest brak hij in 2017 door met ‘Drunk’, een plaat waaraan ook Kendrick Lamar meewerkte.

De titel was niet lukraak gekozen. Bruner worstelde ruim tien jaar met alcoholisme. Een gecontroleerde afhankelijkheid, beweert hij zelf, die zich vooral manifesteerde als hij niet met muziek bezig kon zijn.

‘Drunk’ was een excentrieke funkplaat met flitsende melodieën, razendsnelle baslijnen en bizarre intermezzo’s. Fris en origineel, maar nogal hyperkinetisch en vermoeiend. Met zijn 23 songs was ‘Drunk’ een kluwen aan ideeën met behoorlijk wat overbodige momenten.

Op ‘It Is What It Is’ vindt Thundercat wel focus en concentratie. ‘Dit album gaat over liefde en verlies en de ups en downs die bij het leven horen’, zegt Bruner in de perstekst. De titel is tongue in cheek bedoeld: ‘Sommige wendingen in het leven zijn gewoon niet bedoeld om begrepen te worden.’

Bruner doelt op de dood van rapper Mac Miller, die een persoonlijke vriend was. Miller overleed in 2018 aan de gevolgen van een drugsoverdosis.

Het verlies bracht een ketting aan ingrijpende en pijnlijke gebeurtenissen op gang. Bruner stopte met drinken en zag de relatie met zijn verloofde stranden. Een bevriende rapper werd vermoord in de buurt in het zuiden van Los Angeles, waar het grootste deel van zijn familie woont.

Die onverwachte ontwikkelingen zingt hij van zich af op ‘It Is What It Is’. Het album begint met een liedje over metaforisch verdwalen in de ruimte en eindigt met Bruner die ‘Hey, Mac’ roept in de leegte. Muzikaal hangt er evenwel geen begrafenissluier over ‘It Is What It Is’. Gelukkig maar. ‘Dance away the pain’, zingt Thundercat met zijn falsettostemmetje in ‘Miguel’s happy dance’: een gespierde samenvatting van zijn intenties met dit album vol kosmische jazzfunk.

Schermvullende weergave Thundercat: het zoveelste exponent van de LA jazz-scene rond Kamasi Washington. ©rv

Het zwoele funknummer ‘Black Qualls’, met Childish Gambino, en de vleierige lovesong ‘Dragonball Durag’ brengen de jaren zeventig in herinnering.

Met liefst vijftien nummers in 38 minuten lijkt het alsof Thundercat zich er makkelijk van afmaakt. Het tegendeel is waar. Dit zijn geen korte schetsjes die verzuipen in eclectisme, maar originele songs te beluisteren als één meditatieve, ceremoniële compositie over het leven bij het nekvel grijpen.

Dit album gaat minder over het overwinnen van onzekerheid, verlies en liefdesverdriet dan over leren leven met een nieuwe werkelijkheid als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen. In die zin is de timing akelig perfect, net nu een virus onze levens stillegt.

Diana en Erykah

Thundercat lijkt eindelijk helemaal zijn draai te hebben gevonden als soloartiest. Met muzikale genen als de zijne moest het ervan komen. Zijn vader was drummer bij Gladys Knight en Diana Ross. Bruner herinnert zich hoe hij hem als kind vergezelde naar optredens en wegdommelde tijdens zijn drumsolo's. Zijn vader zat ook in een band met de vader van Kamasi Washington, ze kennen elkaar dus van kindsbeen.

Maar zijn echte richtsnoer was Erykah Badu. De zangeres overtuigde Bruner dat de rol van frontman hem op het lijf was geschreven. ‘Ze zag dat ik meer in mijn mars had dan bassist zijn. Ze haalde de frontman en zanger in me naar boven en leerde me wat het voor mij als artiest betekent om Thundercat te zijn.’

We zijn razend benieuwd wat dit live zal geven. Op zijn vorige tournee verloor Thundercat zich weleens in zijn bezetenheid. Hij was te manisch, speelde zijn nummers te snel. In juni komt hij naar ons land.

Als Covid-19 maar geen spelbreker wordt, want zijn Amerikaanse voorjaarstournee werd al geannuleerd. Ja, ook wij moeten binnensmonds vloeken. Ons normale bestaan is opgeheven. Het is wat het is.

‘It Is What It Is’ verschijnt bij Brainfeeder