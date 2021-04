Ook geen Couleur Café in 2021

Na Graspop en Rock Werchter is Couleur Café het derde grote Belgische festival dat zijn editie in 2021 annuleert. 'Ons hart bloedt.'

'Een driedaags festival organiseren voor meer dan 70.000 personen vereist meerdere maanden intensief werk', klinkt het in een persmededeling. 'De tijdsnood en huidige sanitaire situatie maken het voor ons nu materieel en artistiek onmogelijk om nog een volwaardig festival op poten te zetten. Het is dus ver van onze favoriete keuze maar een noodgedwongen beslissing.'

Het festival hekelt dat het nog steeds in een soort vacuüm moet opereren waarin er geen duidelijkheid is voor organisaties. 'Na meer dan een jaar strijden voor een volwaardige editie van Couleur Café, hebben wij, de festival- en cultuursector, nog steeds geen enkele richtlijn, geen enkel advies, geen perspectieven vanwege de overheid.'

Alternatief

Een kleinere editie of uitstel naar later in de zomer, zoals Tomorrowland voorlopig doet, was geen realistische optie, zegt het festival. 'We wilden geen flauw afkooksel serveren.'