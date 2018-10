Operazangeres Montserrat Caballé overleden

Ze stierf in een ziekenhuis in Barcelona. Caballé kampte al jaren met gezondheidsproblemen.

Ze wordt beschouwd als een van de grootste sopranen van Spanje. Bij het grote publiek is ze vooral bekend van het nummer 'Barcelona' voor de Olympische Spelen in de Catalaanse hoofdstad in 1992 met Freddy Mercury. Mercury zong op de geluidsband. Hij was toen al overleden aan aids. De originele opname stamt uit 1987.

Haar stem is ook te horen in twee nummers van newagecomponist Vangelis.

Ze begon bij de Opera van Basel en die van Bremen en brak in 1965 pas echt door in Carnegie Hall in New York. Caballé trad sinds de jaren zestig op in de bekendste operahuizen van de wereld. Ze was letterlijk en figuurlijk een zangeres van lange adem: de gezongen noten kon ze erg lang aanhouden en haar carrière omvatte ruim vijftig jaar.