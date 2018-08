Opnieuw dirigent weg na #metoo-klachten

Daniele Gatti is bij het Amsterdams Concertgebouworkest ontslagen. De Italiaan is al de zesde dirigent die zijn stokje mag opbergen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Diverse vrouwelijke musici hadden de 56-jarige dirigent uit Milaan van seksueel wangedrag beschuldigd. In The Washington Post vertelden twee sopranen die met hem hebben samengewerkt onlangs dat hij hen ongevraagd had gezoend en betast. Daar is nu bijgekomen dat ook vrouwelijke medewerkers van het Concertgebouworkest ‘ervaringen met Gatti hebben gemeld die ongepast zijn wegens zijn positie als chef-dirigent’, aldus het orkest in een mededeling. De meldingen hebben de vertrouwensrelatie tussen het orkest en de chef-dirigent onherstelbaar beschadigd, luidt het.

De Italiaan was pas de zevende chef-dirigent in de lange geschiedenis van het orkest, dat sinds 2008 geleid wordt door onze landgenoot Jan Raes. Alle concerten gaan wel gewoon door, maar met andere dirigenten. Hoeveel meldingen over Gatti zijn gedaan heeft het orkest niet bekendgemaakt. Het grensoverschrijdende gedrag waar The Washington Post over schreef, zou hebben plaatsgevonden in 1996 en 2000, lang voordat de Italiaan in Amsterdam werd aangesteld.

Als ik iemand benaderde, deed ik dat altijd in de volle overtuiging dat de interesse wederzijds was. Daniele Gatti Ex-Chef-Dirigent Concertgebouworkest

Gatti bood in een verklaring zijn verontschuldigingen aan. ‘Als ik iemand benaderde, deed ik dat altijd in de volle overtuiging dat de interesse wederzijds was’, liet hij weten. Ook daarna probeerde hij zijn reputatie nog te herstellen via een bericht van een Amerikaans pr-bureau met de naam Reputation Doctor. ‘Vanaf nu zal ik me meer bewust zijn van mijn gedrag en mijn interacties met alle vrouwen, jonge en oud, om me ervan te vergewissen dat geen enkele vrouw zich nog ongemakkelijk voelt, met name de vrouwen met wie ik in de klassieke muziek beroepshalve te maken heb.’