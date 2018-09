Oude vos verliest streken niet

Op zijn 76ste brengt sir Paul McCartney met 'Egypt Station' een gevarieerd en erg energiek album uit waarmee hij aangeeft het heilige vuur nog niet kwijt te zijn.

Vorige week was het precies 50 jaar geleden dat de Beatles-single ‘Hey Jude’ verscheen. Het was destijds de eerste release op het Apple-label. Als sir Paul McCartney met ‘Egypt Station’ eind deze week zijn 17de solo-album (en zijn 25ste album tout court) sinds de split van The Beatles uitbrengt, leven we in een andere wereld, met andere leiders, andere vormen van communicatie, andere Apples. Maar de thema’s waarover Macca schrijft en zingt, zijn in al die jaren amper veranderd: seks, liefde, vriendschap en vrede. Dat ze weleens verpakt worden in brave liedjes vol naïeve wereldverbeteringsdrang dreef menig Beatles-fan soms tot wanhoop, maar tegenwoordig wordt standvastig en kordaat positivisme als een pluspunt gezien.

'Come on to me' van Paul McCartney.

McCartney beschikt niet over de eeuwige jeugd, maar de energie en het enthousiasme die de zeventiger nog steeds tentoonspreidt, wekken bewondering. Voortdurend pendelend tussen de potige rocker en de melodieuze mijmeraar vertelt de popveteraan dezelfde wijsheden die hij als jongeling ook in pakweg ‘Let It Be’ stopte. Maar van onder zijn grijze haren, die hij eindelijk ook durft te tonen, winnen ze aan zeggingskracht.

Dat ‘Egypt Station’ een album met een hoge feelgoodfactor zou worden, werd duidelijk toen hij zich in juni in de taxi van de Amerikaanse tv-presentator James Corden door Liverpool liet rijden voor een bijzondere Carpool Karaoke. Tussen Penny Lane en de pub, waar hij ooit met The Beatles stond en nu een verrassingsoptreden zou geven, werd naast een resem Beatles-klassiekers ook ‘Come On To Me’ luidkeels meegezongen, een van de twee leadsingles van het nieuwe album.

Die stomper over het geflirt tussen een man en een vrouw en de casual seks die daar al dan niet op volgt, kan vreemd klinken uit de mond van een gesettelde, op andere liedjes naar innerlijke gemoedsrust hengelende grootvader. Maar McCartney ziet de song waarschijnlijk vooral als een pretentieloze meezinger, waarop hij zijn jongensachtige schalksheid koppelt aan het talent om een aanstekelijke tune neer te pennen.

Op de nieuwe plaat, die samen met coproducer Greg Kurstin ingeblikt werd in Los Angeles, Londen en Sussex, wordt het nummer meteen gecounterd door de akoestische bespiegeling ‘Happy With You’. Daarin benadrukt de zanger dat zijn wilde jaren echt wel achter de rug liggen: drugs maken dus geen deel meer uit van zijn leven. Al biechtte hij zopas nog aan een reporter van The Sunday Times op dat hij lang geleden na het innemen van de drug DMT ‘god gezien heeft’. Dat nieuws ging het voorbije weekend viraal, maar maakte vooral duidelijk dat er weinig echt nieuws te rapen valt bij de zanger, die zichtbaar geniet van zijn welvarende oude dag, familie en carrière.

In dat opzicht was de stuntrit met Corden door Liverpool wellicht ook de meest efficiënte zet om zijn eerste nieuwe werk in vijf jaar onder de aandacht - ook van een jong publiek - te brengen. Dat een lach en een traan samen met een stevige portie nostalgie nog steeds werken, bewijzen de inmiddels bijna 32 miljoen YouTube-views. ‘Come On To Me’ werd ook de eerste McCartney-song in twee decennia die de top tien haalde van de adult alternative airplay chart van Billboard.

‘Egypt Station’ is eveneens de naam van het kleurrijke, door de zanger geschilderde plaatje op de albumhoes. ‘De woorden herinnerden me aan de albums die we vroeger maakten en waarin elk liedje een afzonderlijk station is’, legt hij uit in de perstekst. Naast stompende, empowerende rock (‘Who Cares’, ‘Caesar Rock’) zijn er ook genoeg fijnzinnige McCartney-ismen waarmee de popexegeet aan de slag kan. Je hoort de liedjesvakman in de introspectieve pianoballades ‘I Don’t Know’ en ‘Do It Now’, dat net als de fraaie midtempotrack ‘Dominoes’ de vertrouwde carpediemattitude uitstraalt.

En dan is er nog de songsuite ‘Despite Repeated Warnings’, waarin Macca meerdere stations tegelijk aandoet en afwisselend contempleert en zich kwaad maakt over de huidige leider van de vrije wereld. ‘Despite repeated warnings / are dangers up ahead / The captain won’t be listening / to what’s been said’, is de weinig hoopvolle boodschap. Waarna McCartney zich afvraagt wat we zelf kunnen doen, goed beseffend dat diegenen die het hardst roepen niet altijd de snuggersten zijn en dat een simpel ‘Let it be’ dit keer misschien niet genoeg zal zijn.

‘Egypt Station’ verschijnt op vrijdag 7 september.