Pianist Nils Frahm: daar zijn de piepende scharnieren weer

Nils Frahm is terug met een album vol minimalistische pianoklanken. De jongste jaren had hij meer de weg van elektronica en ambientmuziek bewandeld en grote concertzalen geamuseerd.

Samen met Ólafur Arnalds en Max Richter was Nils Frahm (39) de afgelopen jaren het uithangbord van de neoklassieke pianomuziek. Dat is de verzamelnaam voor meditatieve muziek met wortels in de klassieke muziek, die op zoek gaat naar nieuwe texturen, ritmes en combinaties van instrumenten.

De Berlijnse componist brak door met de albums ‘The Bells’ (2009) en ‘Felt’ (2011), waarvoor hij zijn piano met vilt prepareerde. De voorbije jaren voegde hij beetje bij beetje elektronica en minimal music toe aan zijn slepende composities. Dat procedé werd tot in de perfectie uitgevoerd op ‘All Melody’ (2018).

Samen met zijn publiek groeide ook de livereputatie van de Duitser. Op zijn grote tournee in 2018 en 2019 sleepte Frahm soms wel tot elf piano’s en synthesizers aan en ontpopte hij zich tot een virtuoze entertainer die het publiek tussen de nummers op sleeptouw nam.

Middelpunt

Hoewel hij zich in zijn sas leek te voelen in het popcircuit en op de grote festivalpodia keert de componist toch terug naar het hyperauthentieke geluid waarmee hij naam maakte. Ver weg is de beatloze dansmuziek die van hem een wereldster maakte. Op zijn nieuwe album brengen 23 minimalistische pianonummers de wereld weer even tot stilstand. Bijna alle tracks zijn al dan niet herwerkte composities die eerdere platen niet haalden. Welke albums komt de luisteraar niet te weten, alleen dat het oudste nummer van 2009 is.

Ik ga waarschijnlijk al mijn muziek verbranden voor ik doodga, maar deze composities wilde ik per se van de vuurzee redden. Nils Frahm Componist

Strikt genomen is ‘Old Friends New Friends’ een lockdownplaat. Frahm gebruikte de vrijgekomen tijd om zijn archieven te ordenen. De opruimactie maakte hem bewust van het enorme aantal opnames dat hij had verzameld. ‘De aard van de geest - en een harde schijf - is dat je veel dingen vergeet’, zegt Frahm in de tekst die het album begeleidt. ‘Ik haat het idee dat iemand op een dag door mijn spullen bladert om iets te vinden waarvan ik het bestaan was vergeten. Ik ga waarschijnlijk al mijn muziek verbranden voor ik doodga, maar deze composities wilde ik per se van de vuurzee redden.’

Nadat hij zijn favorieten had uitgekozen, realiseerde de componist zich hoe ze hem een ander spectrum van vrijheid boden. 'Ik was vergeten dat sommige nummers tien jaar oud zijn, andere twee jaar, en dat ze allemaal op verschillende piano's waren gespeeld. Bij veel van mijn platen is er een soort middelpunt, maar hier maakte ik me daar niet echt zorgen over. Het voelt nog altijd als mijn universum.’

Dat is het ook. Je kunt de hamertjes opnieuw horen tikken en de scharnieren horen piepen op de kale piano-improvisaties. De perfecte muziek voor rustige momenten thuis.