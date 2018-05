Posterboy van de soul schudt Sam Cooke van zich af

De Amerikaanse soulzanger Leon Bridges heeft de klank van Motown achter zich gelaten. Op zijn nieuwe cd ‘Good Thing’ wijken de sixties voor besmettelijke r&b en lustige funk.

Zestien was Leon Bridges toen de orkaan Katrina in 2005 New Orleans tot een puinhoop herleidde. Hij woonde op dat ogenblik afwisselend bij zijn moeder en zijn vader, zo’n 800 kilometer verderop in Dallas. Tien familieleden verloren hun huis door Katrina. Hoewel zijn moeder klein woonde, nam ze alle dakloze familieleden in huis. De verlegen Leon was daar niet gelukkig mee. ‘Ik had al niet veel vrienden op school, en plots voelde mijn eigen huis niet meer als thuis.’

Bridges was zo timide dat hij als kind nooit auditie deed bij een van de tientallen gospelkoren in Dallas. Hij kon nochtans een aardig stukje zingen. Dansen deed hij liever, maar, opnieuw, nooit op schoolfeestjes of in de straten van Dallas, wel voor de spiegel thuis. In zijn slaapkamer perfectioneerde hij zijn dansmoves op r&b-videoclips.

Ik wil de mensen tonen dat ik de volledige geschiedenis van de zwarte muziek in de vingers heb. leon bridges zanger

Na de middelbare school schreef hij zich tegen de zin van zijn moeder in voor een dansopleiding. Op de kunstschool in Dallas merkte iemand voor het eerst zijn uitzonderlijke stem op. Maar in plaats van iets met zijn zang- en danstalent te doen, ging hij na zijn studies weer bij zijn moeder wonen.

Ze had zijn financiële hulp nodig. Bridges reeg de rotbaantjes aan elkaar: als fabrieksarbeider, als bordenwasser. In zijn vrije tijd leerde hij zichzelf gitaar spelen.

In 2014 werd hij op een vrij podium opgemerkt door iemand met connecties in de platenindustrie. Toen al vergeleek iedereen hem met het sixtiesicoon Sam Cooke. Toeval, vertelde hij in een interview. ‘Een vriend vroeg me of Sam Cooke een inspiratiebron was. Ik had nooit naar hem geluisterd. Nadat ik hem had opgezocht op YouTube wist ik: dat is de muziek die ik wil maken.’

The Get Down

Een jaar later kruiste Bridges eerder toevallig ons pad, met dank aan de Netflix-serie ‘The Get Down’ over de geschiedenis van de hiphop. Zijn onweerstaanbare cover van ‘Ball of Confusion’ van The Temptations op de soundtrack klonk een pak broeieriger dan het origineel uit 1970.

Bridges had toen net zijn debuutplaat ‘Coming Home’ uit bij het platenlabel Columbia. Daarop maakte hij muziek alsof we nog in de sixties leefden. ‘Coming Home’ was een warme soulplaat vol verwijzingen naar New Orleans, in de traditie van soullegendes als Isaac Hayes, Otis Redding en - hij weer - Sam Cooke. Het publiek was helemaal mee: de mensenschuwe bordenwasser uit Dallas die Sam Cooke nog maar pas op YouTube had ontdekt, zag zich plots opgetild tot de posterboy van de soulrevival.

Met het succes kwam ook kritiek: Bridges was een onetrickpony, een gepolijste soul- en Motown-imitator. De songs op ‘Coming Home’ misten volgens veel zwarten ook een politieke dimensie, wat merkwaardig was voor een album dat verscheen in volle Black Lives Matter-periode. Op zwarte muziekfestivals negeerde het publiek zijn shows.

De single 'Bad Bad News' van Leon Bridges.

Met zijn tweede album ‘Good Thing’ geeft hij de criticasters lik op stuk. Ten eerste over de identiteitskwestie. In de vooruitgeschoven single ‘Bad Bad News’ verwees Bridges nadrukkelijk naar zijn moeilijke jeugd als arme zwarte jongen in een Amerikaanse achterstandswijk. ‘I made a good, good thing out of bad, bad news’, zingt hij in het onweerstaanbare nummer, dat mijlenver afstaat van de sixtiessoul op ‘Coming Home’. ‘Bad Bad News’ verzoent de jaren 90 met hedendaagse neosoulzangers als Anderson .Paak of Usher.

Dat geldt ook voor de rest van het album. De tien songs zijn goed voor besmettelijke r&b en lustige funk. Bridges is de 21ste eeuw binnengestapt. Nummers als ‘If it Feels Good, Then it Must Be’ of ‘You Don’t Know’ drijven op funky baslijnen en een dansbare groove. ‘Ik wil de mensen tonen dat ik de volledige geschiedenis van de zwarte muziek in de vingers heb’, zei Bridges deze week in een interview met het blad Esquire. Missie geslaagd.